Samsun’un yabancıları kontrolde

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ekiplerinden Samsun Basketbol Kulübü'nün yeni transferleri Anna Vajda ve Anda Jelavic, Özel Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.





Samsun Basketbol Kulübü yardımcı antrenörü Murat Kumbasar, yaptığı açıklamada, Vajda ve Jelavic'in transferiyle takıma güç kattıklarına inandıklarını söyledi.





Anna Vajda'nın sayı yükü çok fazla bir oyuncu özelliğine sahip olduğunu, Andja Jelavic'in ise oyun kurucu olarak takıma dahil edildiğini ifade eden Kumbasar, ''İyi bir sezon geçirip, Samsun'u en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz'' dedi.











