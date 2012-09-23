Samsun kaçtı, Bolu yakaladı

PTT 1.Lig'in 4.haftasında Samsunspor, Boluspor'u konuk etti.





Karşılaşmanın 31.dakikasında Samsunspor sağ taraftan bir serbest vuruş kazandı. Kale sahasına ortalanan topa gerilerden gelen Kere kafayı vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golden 6 dakika sonra Samsunspor, rakip savunmayı az adamla yakaladı. Yarı sahadan itibaren topu süren Musa Sinan, soğukkanlı bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0.









İlk yarının sonuna eklenen 6 dakikalık kayıp sürede ise Boluspor'un golleri ekledi. 45+1'de gelişen atakta Djehoua'nın vurulu üst direkten döndü tamamlayan Alp Ergin oldu. 45+5'te ise Djehoua bu sefer ağları havalandırdı ve ilk yarının skorunu belirledi: 2-2





İkinci yarıda iki takım da pozisyon üretti. Özellikle Boluspor ataklarında kalesinde devleşen kaleci Soner Şahin maçın öne çıkan isimlerinden oldu.





Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.





Geçen hafta Kartalspor deplasmanında son dakikalarda 2 gol yiyererek 1 puan alan Samsunspor, aynı senaryoyu bu hafta da yaşadı. İki ekip de bu sonuçla 4 hafta sonunda 6 puana yükseldiler.















