Samsun’da moral yemeği

Samsunspor Başkanı Emin Kar, İkinci Başkan Recep Hun, İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan Erdem Eynel, Genel Sekreter Mehmet Yılmaz, Teknik Direktör Erhan Altın, bir işletmenin organize ettiği yemeğe katıldı. Gecede, takım hafta sonu oynanacak Kartalspor maçı öncesinde moral ve güç depoladı. Yemek sonunda bazı taraftarlar futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İşletme sahibi İbrahim Canikli, yönetim ve futbolcularla yakından ilgilenerek, Kartalspor maçı için başarı diledi. Canikli, "Her zaman Samsunspor'un yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İnşallah şampiyonluk sevincimizi yine burada paylaşırız." dedi.

Samsunspor Başkanı Emin Kar ise "Bize her konuda destek olan gerçek bir Samsunsporlu İbrahim Canikli'ye bu jesti nedeniyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

PTT 1.Lig'in ikinci haftasında Samsunspor, deplasmanda Kartalspor ile karşılaşacak.



