Şampiyonlar Ligi’nin ’’en’’leri

2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi yarın ve 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonununda, en kötü rekor Beşiktaş'a ait. Siyah-Beyazlılar, 2007-2008 sezonunda mücadele ettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 6 Kasım 2007'de deplasmanda karşılaştıkları İngiltere'nin Liverpool takımına 8-0 yenilirken, bu skor, organizasyonun en farklı sonucu olarak da tarihe geçti.





Beşiktaş, ilk yarısını 2-0 geride kapadığı maçın ikinci yarısında 6 gole engel olamayınca sahadan 8-0 yenik ayrıldı ve bu sonuç UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en farklı yenilgisi oldu.





''Kara Kartallar'' ayrıca, 2000 yılında yine bu ligde yine bir İngiliz takımı olan Leeds United karşısında da 6-0 yenilirken, bu mağlubiyet de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en farklı mağlubiyetleri arasında yer aldı.





İngiltere'nin Arsenal takımının Çek Cumhuriyeti'nden Slavia Prag'ı, İtalya'nın Juventus takımının Yunanistan'ın Olympiakos ekibini, Fransa'nın Olympique Marsilya takımının Slovakya'nın Zilina takımını, Almanya'nın Bayern Münih ekibinin, İsviçre temsilcisi Basel'i, İspanyol Valencia takımının da Belçika'nın Genk ekibini 7-0 yendiği karşılaşmalar da Şampiyonlar Ligi'nin Liverpool-Beşiktaş maçından sonraki en farklı galibiyetleri oldu.





En çok oynayan Raul Gonzales





UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen oyuncu Almanya'nın Schalke 04 takımında oynayan Raul Gonzales oldu.





Raul, Real Madrid ve Schalke 04 formalarıyla 142 maça çıkıp ilk sırayı alırken, Manchester United'ın emektar oyuncusu Ryan Giggs de İspanyol futbolcuyu izledi.





Manchester United'ın İskoç futbolcusu Giggs, 129 maçla ikinci sırada yer alırken, Clarence Seedorf ise 125 maçla üçüncü oldu.





En çok gol atan da Raul





1992-93 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlayan organizasyonda en çok gol atan futbolcu da yine Raul Gonzales oldu.





Raul, oynadığı 142 maçta 71 gol atarken, PSV Eindhoven, Manchester United ve Real Madrid'de forma giyen son olarak da Almanya'nın Hamburg takımında oynayan Hollandalı futbolcu Ruud Van Nistelrooy, 56 golle ikinci sırada yer aldı.





Messi'ye rekor dayanmıyor





Geçen sezon attığı 14 golle, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını alan Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, bu organizasyonda en çok gol atan Raul ve Nistelrooy'u da yakalamaya en büyük aday olarak görülüyor.





Messi, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 68 maçta attığı 51 golle, en golcü futbolcular sıralamasında üçüncü sırada bulunuyor.





1 maçta en çok atan da Messi





Lionel Messi, Barcelona formasıyla 1 maçta en çok gol atan oyuncu olmayı da başardı.





Geçen sezon Şampiyonlar Ligi 2. turunda Almanya'nın Bayer Leverkusen takımıyla oynanan ve 7-1 sona eren maçta toplam 5 gole imza atan Messi, bir maçta en çok gol atan oyuncu rekorunu eline geçirdi.





Daha önce Marco Van Basten, Simone Inzaghi, Dado Prso, Ruud Van Nistelrooy, Andriy Shevchenko, Bafetimbi Gomis ve Mario Gomez ile birlikte bir maçta attıkları 4'er golle, bu alanda rekora ortak olan Messi, böylelikle tek başına rekoru eline geçirdi.





En hızlı gol Makaay'dan





UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı golünü Hollandalı futbolcu Roy Makaay attı.





Makaay, Alman takımı Bayern Münih'in 7 Mart 2006'da İspanya'nın Real Madrid takımını 2-1 yendiği maçın henüz 10.03'üncü saniyesinde gol atarak, bu turnuvanın en hızlı golüne imza koymuş oldu.





En hızlı ''hat trick''





Ligde en hızlı ''hat trick''i Fransa'nın Olympique Lyon takımında forma giyen Bafetimbi Gomis yaptı.





Gomis, 27 Aralık 2011'de Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla oynanan ve 7-1 sona eren maçta 8 dakikada 3 gol birden atarak, en hızlı ''hat trick'' yapan futbolcu oldu.





Bu alandaki rekor daha önce Blackburn Rovers forması giyen Mike Newell'a aitti. Newell, 6 Aralık 1995'te oynanan Rosenborg maçında 9 dakikada 3 gol birden atmıştı.





En genç gol atan futbolcu





En genç gol atan futbolcu, 1 Ekim 1997'de Rosenborg-Olympiakos maçında, fileleri havalandıran Peter Ofiriquaye olurken, bu futbolcu gol attığında 17 yaş 195 günlüktü.





Bojan Krkic de Barcelona formasıyla 2008'de Schalke 04'ü 1-0 yendikleri maçta 17 yaş, 217 günlükken gol attı ve bu kategoride 2. sırayı elde etti.





En yaşlı golcü Giggs





UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı gol atan oyuncusu ise Manchester United'ın emektar futbolcusu Ryan Giggs oldu.





Giggs, 14 Eylül 2011'de oynanan ve 1-1 sona eren Benfica maçında gol attığında 37 yaşından 289 gün almıştı.





En çabuk sarı kart Batuhan'a





UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çabuk sarı kart gören futbolcu Batuhan Karadeniz oldu.





Beşiktaş'ta forma giydiği 2009'da, Manchester United ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 84. dakikasında oyuna giren ve 14 saniye sonra sarı kart gören Batuhan, en çabuk sarı kart gören futbolcu olarak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.





Seedorf, 3 farklı kulüpte 4 kupa kazandı





UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollandalı futbolcu Clarence Seedorf, 3 farklı kulüpte 4 kupa kazanan tek futbolcu oldu.





Seedorf, 1995'te Ajax, 1998'de Real Madrid, 2003 ve 2007 yıllarında ise Milan formalarıyla Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırmayı başardı.





''Kupa 1''i kazanan en yaşlı ve en genç teknik direktör





Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan en genç teknik adam Jose Villalonga olurken, en yaşlısı ise Raymond Goethals.





Real Madrid, 1956 yılında kupayı kazanırken teknik direktörü Villalonga henüz 36 yaşından 185 gün almıştı. Olympique Marsilya'nın 1993 yılında kazandığı kupada takımın başında olan Belçikalı Raymond Goethals ise 71 yaş 232 gün ile kupayı kaldıran en yaşlı teknik direktör oldu.





İlk gol Amokachi'den





Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1992'de UEFA Şampiyonlar Ligi olarak değiştirilmesinin ardından ilk golü, bir zamanlar Beşiktaş'ta da forma giyen Daniel Amokachi attı.





Nijeryalı futbolcu, Belçika'nın Club Brugge takımında oynarken, CSKA Moskova'yı 1-0 yendikleri maçın 17. dakikasında attığı golle, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk golüne de imza atmış oldu.





Organizasyonda 100. gol Barcelonalı Romario'dan, 1000. gol PSV Eindhovenlı Dmitri Khokhlov'dan, 2000. gol Boavistalı Erwin Sanchez'den, 3000. gol Juventuslu David Trezeguet'den, 4000. gol ise Liverpoollu Peter Crouch'dan geldi.





Baba-oğul kazananlar





Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasını bugüne dek 3 kez baba ve oğulları kazandı.





İtalyan Cesare Maldini 1963'te Milan ile bu mutluluğu yaşarken, oğlu Paolo Maldini aynı takımla 1989, 1990, 1994, 2003 ve 2007'de mutlu sona ulaştı. Real Madrid'de forma giyen Manuel Sanchis Martinez 1966'da, oğlu Manuel Sanchis Hontiyuelo da 1998 ve 2000 yıllarında kupayı kazanmayı başardılar. Son olarak Carles Busquets, İspanya'nın Barcelona ekibi ile 1992 yılında kupayı kazanırken, 2009 ve 2011'de yine Barcelona'da oğlu Sergio Busquets kupaya uzandı.