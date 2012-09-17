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Şampiyonlar Ligi’ne Real Madrid damgası

İspanya'nın Real Madrid takımı, Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kazanan ekip oldu. İspanyollar, 13 kupayla en çok zafere ulaşan ülke olurken, İtalyanlar ve İngilizler 12'şer kez ''Kupa 1''i müzesine götürdü.

17 Eylül 2012 Pazartesi 12:00
Şampiyonlar Ligi’ne Real Madrid damgası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2012-2013 sezonu yarın ve 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak gruplarda ilk hafta maçlarıyla başlarken, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunu en çok kazanan ekip İspanya'nın Real Madrid takımı oldu.

Real Madrid, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında olmak üzere toplam 9 kez mutlu sona ulaşarak, Avrupa'nın en büyük kupasını en çok kazanan takım unvanını aldı. 

Mor-beyazlılar, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamamışlardı.

39 farklı takım final oynadı, 22'si kupa kazandı

''Kupa 1''de şimdiye dek 39 farklı takım final oynarken, bunlardan 22'si kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Kupayı Real Madrid 9, Milan 7, Liverpool 5, Ajax, Bayern Münih ve Barcelona 4'er, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Marsilya, PSV Eindhoven, Steaua Bükreş ve Chelsea de 1'er kez kazandı.

Rekor İspanyollar'da

1992-1993 sezonundan bu yana Avrupa Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunu şimdiye dek en çok İspanyol takımları kazandı.

İspanyollar 13 kez kupayı kazanırken, İtalyan ve İngiliz takımları 12'şer, Alman ve Hollanda takımları 6'şar, Portekiz takımları 4, Fransız, Rumen, İskoç ve eski Yugoslav takımları da 1'er kez mutlu sona ulaştı.
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