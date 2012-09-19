Şampiyonlar Ligi’nde ilklerin gecesi

21. kez düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde pek çok önemli eşik aşıldı. İşte onlardan bazıları.





- Real Madrid kupa tarihinde 100. galibiyetine ulaşan ilk ekip oldu.





- Zlatan Ibrahimovic bu gece Paris Saint Germain formasıyla Dinamo Kiev'e attığı golle kupa tarihinde 6 farklı kulüple gol atan ilk futbolcu oldu.





- Malaga ilk kez boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi organizasyonunda ilk galibiyetini alırken, 1991 Isco da bu kupadaki ilk gollerine imza attı.





- Anderlecht ilk kez bir Milano deplasmanından puanla ayrıldı.





- Montpellier forması giyen Younes Belhanda kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi golünü Arsenal'a bir Panenka penaltısıyla attı.





- Javier Saviola 8 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'nde golle tanıştı. Son golünü Monaco formasıyla Aralık 2004'te Deportivo'ya kaydetmişti.





- Carlo Ancelotti 5 farklı Şampiyonlar Ligi takımını yöneterek Ronald Koeman ve Claudio Ranieri'yi yakaladı.





- Iker Casillas 70. kez Şampiyonlar Ligi galibiyeti gören ilk kaleci oldu.





- Cristiano Ronaldo 50'nin üzerinde girişimi olduğu halde hiç pas hatası yapmadan Manchester City maçını tamamladı.





- Arsenal, deplasmanda Fransız takımlarına yenilmeme serisini 10 maça çıkardı.





- Abou Diaby 21. saniyede kart görerek, Apoel formasıyla 2009 yılında aynı zamanda kart gören Paulo Jorge'nin rekorunu egale etti.





- Borussia Dortmunda 1997 yılında Andreas Möller'in kaçırdığı penaltıdan sonra ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında Hummels ile penaltıdan faydalanamadı.





- Lucho Gonzalez 8. farklı Şampiyonlar Ligi sezonunda gol atarak vatandaşları Julio Ricardo Cruz ve Hernan Crespo'yu yakaladı.





- Real Madrid gecenin 35 kez ile rakip kaleye en çok şut atan takımı oldu.





- Milan evinde oynadığı maçta bu sezon 3. kez golle tanışamazken, yaz döneminde Paris Saint Germain'e sattığı iki futbolcusu Zlatan Ibrahimovic ve Thiago Silva geceyi golle kapattı.