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Şampiyonlar Ligi’nde ilklerin gecesi

Şampiyonlar Ligi heyecanı dört grupta oynanan sekiz karşılaşma ile başlarken, gecede ilginç notlar göze çarptı.

19 Eylül 2012 Çarşamba 01:10
Şampiyonlar Ligi’nde ilklerin gecesi
21. kez düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde pek çok önemli eşik aşıldı. İşte onlardan bazıları.

- Real Madrid kupa tarihinde 100. galibiyetine ulaşan ilk ekip oldu. 

- Zlatan Ibrahimovic bu gece Paris Saint Germain formasıyla Dinamo Kiev'e attığı golle kupa tarihinde 6 farklı kulüple gol atan ilk futbolcu oldu.

- Malaga ilk kez boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi organizasyonunda ilk galibiyetini alırken, 1991 Isco da bu kupadaki ilk gollerine imza attı.

- Anderlecht ilk kez bir Milano deplasmanından puanla ayrıldı.

- Montpellier forması giyen Younes Belhanda kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi golünü Arsenal'a bir Panenka penaltısıyla attı.

- Javier Saviola 8 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'nde golle tanıştı. Son golünü Monaco formasıyla Aralık 2004'te Deportivo'ya kaydetmişti.

- Carlo Ancelotti 5 farklı Şampiyonlar Ligi takımını yöneterek Ronald Koeman ve Claudio Ranieri'yi yakaladı.

- Iker Casillas 70. kez Şampiyonlar Ligi galibiyeti gören ilk kaleci oldu.

- Cristiano Ronaldo 50'nin üzerinde girişimi olduğu halde hiç pas hatası yapmadan Manchester City maçını tamamladı.

- Arsenal, deplasmanda Fransız takımlarına yenilmeme serisini 10 maça çıkardı.

- Abou Diaby 21. saniyede kart görerek, Apoel formasıyla 2009 yılında aynı zamanda kart gören Paulo Jorge'nin rekorunu egale etti.

- Borussia Dortmunda 1997 yılında Andreas Möller'in kaçırdığı penaltıdan sonra ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında Hummels ile penaltıdan faydalanamadı.

- Lucho Gonzalez 8. farklı Şampiyonlar Ligi sezonunda gol atarak vatandaşları Julio Ricardo Cruz ve Hernan Crespo'yu yakaladı.

- Real Madrid gecenin 35 kez ile rakip kaleye en çok şut atan takımı oldu.

- Milan evinde oynadığı maçta bu sezon 3. kez golle tanışamazken, yaz döneminde Paris Saint Germain'e sattığı iki futbolcusu Zlatan Ibrahimovic ve Thiago Silva geceyi golle kapattı.
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