Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçları

Şampiyonlar Ligi'nde 1. hafta sona erdi. İşte toplu sonuçlar...

19 Eylül 2012 Çarşamba 23:45
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçları
Şampiyonlar Ligi'nde 1. hafta oynanan 8 mücadeleyle sona erdi. 

Barcelona ecel teri döktü

G Grubu'nda Barcelona, Fenerbahçe'yi eleyerek Devler Ligi'ne kalan Spartak Moskova'yı 3-2 mağlup etti. Ecel terleri döken İspanya temsilcisi, rakibini 14. dakikada Tello, 72. ve 80. dakikalarda Leo Messi kaydetti. Moskova'nın gollerini ise Dani Alves (K.K) 29. dakikada ve 58. dakikada Monterio attı.

Grubun diğer maçında ise Celtic ile Benfica, İskoçya'ya karşılaştı. Celtic Park'ta oynana maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Londra'da galip çıkmadı

Devler Ligi'nin E Grubu'nda ise harika bir maç oynandı. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea ile İtalyan devi Juventus karşılaştı. Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf olmadı. 31. ve 33. dakikada Oscar ile farkı 2'ye çıkaran İngiliz ekibine, 38. dakika Vidal ile 80. dakikada Quagliarella ile cevap veren İtalyan ekibi, zorlu deplasmandan 1 puan çıkardı. 

Grubun diğer mücadelesinde Mircea Lucescu'nun öğrencileri, Nordsjaelland'ı 2-0 yendi. Shaktar Donetsk'in gollerini 44. ve 76. dakikada Mkhitaryan kaydetti. 

Münih rahat geçti 

F Grubu'nda Bayern Münih ile Valencia karşılaştı. Fırat Aydınus'un düdük çaldığı mücadelede gülen taraf Almanlar oldu. Allianz Arena'da oynanan maçta Münih zafere 38. dakika Schweinsteiger ve 76. dakikad Kroos ile gitti. Valencia'nın tek golüyse 90. dakikada Nelson Valdez'den geldi. Aydınus, maçında 90. dakikasında penaltı düdüğü çaldı ve Adil Rami'yi ikinci sarı karttan oyun dışına yolladı. Penaltıyı ise Mandzukic gole çeviremedi.

Grubun diğer maçında ise sürpriz yaşandı. Beyaz Rusya temsilcisi BATE Borisov, Fransa'da Lille'i 3-1 mağlup etti. BATE'ye zorlu deplasmanda 3 puanı getiren golleri 6. dakikada Volodjko, 20. dakikada Rodionov ve 43. dakikada Olekhnovich kaydetti. Lille'in tek golünü 60. dakikada Chedjou attı. 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim