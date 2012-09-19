Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçları

Şampiyonlar Ligi'nde 1. hafta oynanan 8 mücadeleyle sona erdi.





Barcelona ecel teri döktü





G Grubu'nda Barcelona, Fenerbahçe'yi eleyerek Devler Ligi'ne kalan Spartak Moskova'yı 3-2 mağlup etti. Ecel terleri döken İspanya temsilcisi, rakibini 14. dakikada Tello, 72. ve 80. dakikalarda Leo Messi kaydetti. Moskova'nın gollerini ise Dani Alves (K.K) 29. dakikada ve 58. dakikada Monterio attı.





Grubun diğer maçında ise Celtic ile Benfica, İskoçya'ya karşılaştı. Celtic Park'ta oynana maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.





Londra'da galip çıkmadı





Devler Ligi'nin E Grubu'nda ise harika bir maç oynandı. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea ile İtalyan devi Juventus karşılaştı. Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf olmadı. 31. ve 33. dakikada Oscar ile farkı 2'ye çıkaran İngiliz ekibine, 38. dakika Vidal ile 80. dakikada Quagliarella ile cevap veren İtalyan ekibi, zorlu deplasmandan 1 puan çıkardı.





Grubun diğer mücadelesinde Mircea Lucescu'nun öğrencileri, Nordsjaelland'ı 2-0 yendi. Shaktar Donetsk'in gollerini 44. ve 76. dakikada Mkhitaryan kaydetti.





Münih rahat geçti





F Grubu'nda Bayern Münih ile Valencia karşılaştı. Fırat Aydınus'un düdük çaldığı mücadelede gülen taraf Almanlar oldu. Allianz Arena'da oynanan maçta Münih zafere 38. dakika Schweinsteiger ve 76. dakikad Kroos ile gitti. Valencia'nın tek golüyse 90. dakikada Nelson Valdez'den geldi. Aydınus, maçında 90. dakikasında penaltı düdüğü çaldı ve Adil Rami'yi ikinci sarı karttan oyun dışına yolladı. Penaltıyı ise Mandzukic gole çeviremedi.





Grubun diğer maçında ise sürpriz yaşandı. Beyaz Rusya temsilcisi BATE Borisov, Fransa'da Lille'i 3-1 mağlup etti. BATE'ye zorlu deplasmanda 3 puanı getiren golleri 6. dakikada Volodjko, 20. dakikada Rodionov ve 43. dakikada Olekhnovich kaydetti. Lille'in tek golünü 60. dakikada Chedjou attı.