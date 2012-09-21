Şampiyon tekvandocu hedef büyüttü

Avustralya'da yaşayan ve Türk Milli Takımını tercih eden Cem Kahraman, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen şampiyonada kazandığı altın madalyanın ardından hedeflerini büyüttü.





Genç tekvandocu, gelecek yıl yapılacak dünya şampiyonası için babası ve antrenörü Mesut Kahraman ile yaşadığı Avustralya'nın Melbourne kentinde çalışmalarını sürdürüyor.





Cem Kahraman yaptığı açıklamada, Yunanistan'a gitmeden önce Türkiye'de 5 ay hazırlık yaparak Ümitler Avrupa Şampiyonası'na katıldığını ve altın madalya kazandığını belirtti.





Madalya kazanmasını ''Benim için en güzel gündü'' diye nitelendiren Kahraman, ''2016 olimpiyatlarında Türkiye adına dövüşmek ve altın madalya getirmek istiyorum'' dedi.





Şampiyon sporcunun babası ve aynı zamanda antrenörü Mesut Kahraman da Cem'in Türkiye Milli Takımını seçmesine birlikte karar verdiklerini belirtti.





Baba Kahraman, Cem'in 2016 olimpiyatlarında başarılı olması için Türkiye ve Avustralya'da sıkı bir şekilde hazırlanacaklarını dile getirdi.