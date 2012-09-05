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Şampiyon sezonu açtı

Geçen sezon Bayanlar Hentbol Ligi'nin şampiyonu ve Türkiye Kupası sahibi Muratpaşa Belediyespor, Süper Kupa maçında aldığı galibiyetle 2012-2013 sezonunu açtı.

05 Eylül 2012 Çarşamba 14:45
Şampiyon sezonu açtı
Bayanlar Hentbol Ligi'nin şampiyonu ve Türkiye Kupası sahibi Muratpaşa Belediyespor, Süper Kupa maçında aldığı galibiyetle 2012-2013 sezonunu açtı. 

Süper Kupa karşılaşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşan ve maçı 27-19 yenerek Süper Kupayı kazanan Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı için Muratpaşa Belediyesi Fuayesi'nde tören düzenlendi. 

Muratpaşa Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen, belediye meclis üyeleri ve personelin katıldığı törende, fuayedeki sahneye alkışlar eşliğinde çıkan sporcular, Süper Kupa'yı Başkan Evcilmen'e sundu.

Başkan Evcilmen, sporcuları tebrik ederek, aynı yıl içinde üç kupa kazanılmasının takımın ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini ifade etti. 

İki yıl üst üste Avrupa Challenge Kupası'nda ikinci olan Muratpaşa Belediyespor'un bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini kaydeden Evcilmen, ''Sporcularımız, başarılarının tesadüf olmadığını gösterdi. Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nde de şampiyonluğu hedefleyen takımımıza, yeni sezonda başarılar diliyorum. Avrupa Kupaları'nda da hentbolcularımızdan başarı bekliyoruz'' dedi. 
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