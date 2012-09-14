Sammy: 'Galatasaray’ı devireceğiz'

Antalyaspor formasını giydiğinde aylık kazancı sadece iki bin 500 Euro idi. Süper Lig'de Kırmızı-Beyazlı ekibin kalesini başarıyla koruyan Sammy, 2013 yılına kadar olan sözleşmesini uzattı ve artık Antalyaspor'da yılda 200 bin Euro kazanıyor.





Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda başarılı kaleci "Ocak ayında Beşiktaş'a karşı oynadığımız maçta fibula kemiğim kırılmıştı. O ana kadar oynadığım 8 maçta hiç gol yememiştim. Her şey çok güzel gidiyordu. Bu sakatlık beni çok üzdü. Ama futbolun ve yaşamın içinde bunlar var. Sponsorumuzun sağlık sektöründen Medical Park olması benim için en büyük avantajdı. Sakatlandığımda Medical Park doktorları ve çalışanları gerçekten bana çok destek oldular ve sahalara umduğumdan daha erken ve çabuk döndüm." ifadelerini kullandı.





"Umut çok tehlikeli"





"Galatasaray'a karşı ilk defa oynayacağım. Rakibimizde Umut bizim için en tehlikeli forvet. Evimizde oynayacağız, elbette ki kazanacağımıza inanıyoruz. Takım olarak da kendimize güveniyoruz."





"En iyi 5'e gireceğim"





Kamerunlu kaleci, kariyerini ise şöyle özetledi: Kamerun'da 100 farklı ırk var. Benim doğduğum bölgede doğanlar futbol için yaratılmışlar sanki (Bassa Bölgesi). Eto, Song, Roger Milla gibi yıldızlar hep bu bölgeden çıktı. Ben 14 yaşımda bu mesleğe adım attım. Lille'de antremanlara çıktım. O yaştan beri hep çalıştım. Kalecilik çok çalışma isteyen bir meslek. Ben, Medical Park Antalyaspor'da ilk anlaşmamı yaparken paraya hiç önem vermedim. Öncelikle kendimi psikolojik olarak buna hazırladım Benim hedefim, 2-3 yıl içerisinde dünyanın ilk beş kalecisinden biri olmak hatta en iyisi olmak.





"Milli takımda oynarım"





Türk kalecilerden Volkan ve Tolga'yı beğendiğini ifade eden Sammy, Muslera ve Carsson'un da çok kaliteli yabancı file bekçileri olduklarını ifade etti. Türkiye'de çok sayıda yabancı kaleci olmasının sebebinin tecrübeli isimlerin tercih edilmesi olduğunu belirten Kamerunlu kaleci, "A2 takımlarırda çok genç ve çok yetenekli kaleciler gördüm. Türkiye'nin ileride kaleci problemi olmaz ama ben de teklif gelirse Türk Milli Takımı'nda oynarım."