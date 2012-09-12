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Samet Aybaba: ’’Ya adam olursun ya da gidersin’’

İddialara göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba, takımın umut bağladığı Batuhan’a, “Ya adam olur oynarsın ya da PTT 1. Lig’e gidersin” tehdidinde bulundu.

12 Eylül 2012 Çarşamba 17:25
Samet Aybaba: ’’Ya adam olursun ya da gidersin’’
Samet Aybaba, takımın umut bağladığı Batuhan’a, “Ya adam olur oynarsın ya da PTT 1. Lig’e gidersin” tehdidinde bulundu.

HT Spor’un haberine göre, Beşiktaş’ta gündem Batuhan Karadeniz. Tekrar yuvasına dönen genç forveti kazanmak için herkes seferber olmuş durumda. Teknik direktör Samet Aybaba kuşkusuz Batuhan’dan çok şey bekleyen isimlerin başında geliyor. Genç oyuncu ile sürekli konuşan Aybaba’nın Batuhan’a söylediği tek söz ise genç oyuncuyu çok etkilemiş.

Batuhan’ın yakın çevresine hoca bana diyor ki, ‘'Ya adam olur oynarsın, ya da Bank Asya’ya gidersin. Beşiktaş son şansın buradan bir daha gidersen seni Süper Lig’den kimse almaz. Zaten benim de buradan gitmeye niyetim yok. Hoca söz verdi. Ocak’a kadar birşeyler gösterirsem bonservisimi Eskişehir’den aldıracak” dediği öğrenildi.

Çok çalışıyor 
 
Bolu maçında gol atan ve kendine güveni giderek artan Batuhan’ın önü de açık görünüyor. Forma rekabeti yaşayaşacağı isimlerden Mustafa ön çapraz bağları koptuğu için ameliyat oldu. En önemli rakip olarak Almeida görünüyor ancak o da psikolojik olarak iyi durumda değil. Batuhan’ın tek yapması gereken verilen şansı iyi kullanıp kendini göstermesi.
 
Kaynak: Habertürk 
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