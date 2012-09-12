Samet Aybaba: 'Malzemeleri siz yıkayın!'

Teknik direktör Samet Aybaba’nın kadroda düşünmediği ve yönetimin kapı önüne koyduğu isimler Ümraniye’den çıkartıldı. Kimdi bunlar. Atınç, Rıdvan, Tanju, Burak ve son olarak Gökhan Süzen transferine karşılık Belediye’ye gitmediği için kadro dışı bırakılan Emre. Ricardo Quaresma da bu gruba dahil ancak Portekizli oyuncunun sağlam bir sözleşmesi olduğu için yerlilere yapılan uygulama ona uygulanmıyor.





5 oyuncu teknik heyetin isteği ve yönetimin de hamlesi sonucu BJK Nevzat Demir Tesisleri’nden çıkarıldı. Bunlardan Beylerbeyi Tesisleri’nde çalışmaları istendi. Siyah-Beyazlı kulübün kongre üyesi Atıf Keçeci, futbolcuların durumunu gördü ve tepki gösterdi. Bu gelişme üzerine tepkilerin artacağını düşünen yönetim, yeni adres olarak Fulya’yı belirledi.





Malzemeci de yok





İşin en ilginç ve acı tarafı ise futbolculara yapılan uygulamaydı. 5 oyuncuya sadece 1’er tane takım malzemesi verildi ve kıyafetleri kendilerinin yıkamaları istendi. Futbolculara bir tane bile malzemecinin verilmemesi tepki topladı.





Kaynak: Habertük - Kartal Yiğit