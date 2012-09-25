Samet Aybaba: 'Kabus gibiydi'

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Niğde Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Samet Aybab, maçın ardından yaptığı açıklamada, böyle maçların çok zor geçtiğini söyledi.





Oyuncularında konsantrasyon eksikliği gördüğünü belirten Aybaba, şunları kaydetti:





''Şans verdiğimiz arkadaşlarımızın, bu maçları ciddiye almaları gerekiyor. Çok büyük bir takımın formasını hak etmek için mücadele ediyorlar. Önlerine gelen fırsatları çok iyi değerlendirmeleri lazım. Bu anlamda biz daha farklı şeyler bekliyorduk ama onların da mazeretleri var. Yüksek rakım, saha şartları çok kötüydü. Bir de gündüz maçı oynama gibi mazeretleri var. Böyle maçlar zor olur. Kabus gibiydi bizim için, iyi bitti. Artık bundan sonraki maçlarda bu arkadaşlarımızın konsantrasyonunun nasıl olması gerektiğiyle ilgili geniş bir toplantı yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Böyle rakipler büyük takımlara karşı hem çok koşar, çok mücadele eder hem de çok pozisyon bulur. Bundan önce de bunları yaşadık. Bunun tipik bir örneğini gördük.''