Salih Mirzabeyoğlu'nun yeniden yargılandığı davada karar

İBDA/C davasından hükümlüyken talebi üzerine yeniden yargılanmasına karar verilerek tahliye edilen, kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş ile Saadettin Ustaosmanoğlu'nun yargılandığı davada, hükümlü sanıklar hakkında her türlü kuşkudan uzak, hukuka uygun kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlerine hükmetti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan karar duruşmasına, hükümlü sanıklar Salih İzzet Erdiş ve Saadettin Ustaosmanoğlu katılmadı. Duruşmada tarafları avukatları temsil etti.



Duruşmada, cumhuriyet savcısı Ali Kaya, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu beyan ederek, mütalaasını okudu. Mütalaada, sanıklar hakkında verilen hükmün Yargıtay tarafından onandığı, sanık avukatlarının yeniden yargılanmayı talep ettikleri hatırlatıldı. Mütalaada, önceki Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşecek hükmü yok edecek nitelikte yeni bir delil sunulamadığı iddia edilerek, savunmaların da önceki yargılamada sarf edildiği ve Yargıtay tarafından itibar edilmediği anlaşıldığından sanıklar hakkında hükmün onaylanmasına karar verilmesi talep edildi.

Mütalaaya ilişkin beyanları sorulan hükümlü sanık Erdiş'in avukatı Hasan Ölçer, mütalaanın dosyanın gerçekleri ile bağdaşmadığını bu nedenle mütalaaya katılmadıklarını belirterek, 'Biz daha önce yeniden yargılanma yapılması gerekçesi olarak gösterdiğimiz birçok sebebi içeren dilekçemizi mahkemeye sunmuştuk. O zamanki iddia makamı bu sebepleri ileri sürerek yargılamanın yenilenmesini talep etmiş, mahkemeniz de bu talebimizi ciddi bularak kabul etmişti. Daha sonradan elde edilen deliller de bizim taleplerimizin haklı olduğunu ortaya koymuştur. O dönemin olağanüstü şartlarında yapılan yargılama bugün hukukun normale dönmesi karşısında yeniden yapılmıştır. Bu ana ilkeler çerçevesinde daha önceden verilen hükümlerin hakka ve hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeplerle bunların kaldırılması ve müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz' dedi.





-Karl Marx benzetmesi





Hükümlü sanık Sadettin Ustaosmanoğlu'nun avukatı Okan Kadir Bektaşoğlu, mütalaaya katılmadıklarını beyan ederek, müvekkili hakkında daha önceden verilen hükmün ortadan kaldırılmasını ve beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Erdiş'in avukatlarından Halil Kılıç da, mütalaaya katılmadıklarını ifade ederek, önceki kararda örgüt lideri olduğu iddia edilen müvekkilinin herhangi bir eyleme katılmadığı ancak yazdığı kitaplar sebebiyle eylemleri yönlendirdiği iddiasıyla hüküm tesis edildiğini anımsattı. Avukat Kılıç, 'O zaman Karl Marx'ın da yazdığı kitaplar sebebiyle komünistlere etki ettiğinden hakkında dava açılması gerekir. Böyle bir anlayışın düşünce, fikir ve basın özgürlüğü ile ilgisi yoktur' dedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, hükümlü sanık İzzet Erdiş hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Tamamını veya Bir Kısmını Tağyir ve Tebdil veya İlgara ve Anayasa ile Teşekkül Etmiş Olan Türkiye Büyük Millet Meclisi İskata veya Vazifesini Yapmaktan Mene Cebren Teşebbüs Etmek' suçundan verilen hükümlerin ortadan kaldırılmasına karar verdi. Heyet, sanık İzzet Erdiş hakkında suçu işlediğine dair her türlü kuşkudan uzak, hukuka uygun kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti, hükümlü sanık Ustaosmanoğlu hakkında 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan verilen mahkumiyet hükümlerinin kaldırılmasına, sanık hakkında suçu işlediğine dair her türlü kuşkudan uzak, hukuka uygun kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatini oy birliğiyle kararlaştırdı.

Heyet, kararın kesinleşme tarihini izleyen bir yıl içinde ağır ceza mahkemesinde tazminat isteminde bulunabileceğini de sanıklara hatırlattı.