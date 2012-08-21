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Saldırılarla ilgili ilk kez konuştu!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’teki bombalı saldırıda 9 vatandaşın, Şırnak’ta meydana gelen trafik kazasında da 9 asker ile 1 korucunun şehit olması üzerine yayınladığı mesajda, "Kardeşliğimizi, birliğimizi, huzurumuzu hedef alan terör, aziz milletimizin, güvenlik güçlerimizin,

21 Ağustos 2012 Salı 12:54
Saldırılarla ilgili ilk kez konuştu!

Gaziantep'te bombalı saldırı sonucu 9 vatandaşın hayatını kaybetmesi ve Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 9 asker ile 1 geçici köy korucusunun şehit olması nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başbakan Erdoğan, yaşanan olaylar nedeniyle derin üzüntü içinde olduklarını ifade etti. Her iki olayda da hayatlarını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet dileyen Erdoğan, açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep'te mübarek Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yaşanan elim olay, terörün çoluk çocuk ayrımı yapmaksızın sivilleri hedef almaktan çekinmediğini, aziz milletimizin manevi değerlerini hiçe saydığını bir kez daha ortaya koymuş bulunmaktadır. Kardeşliğimizi, birliğimizi, huzurumuzu hedef alan terör, aziz milletimizin, güvenlik güçlerimizin, azim ve kararlılığı karşısında er ya da geç kaybetmeye mahkumdur. Hükümetimiz, milletimizden aldığı destekle, toplumsal barışımızın zedelenmesine asla müsaade etmeksizin, demokrasi ve hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeksizin, terörün üzerine kararlılıkla gitmeye devam edecektir. Gaziantep'teki olayda ve Şırnak'taki kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza ve şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet temenni ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, milletimizin başı sağ olsun diyorum."

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