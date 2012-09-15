Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Saldırıdan sonra Tepe Jandarma Karakolu

Bombalı saldırının gerçekleştiği Tepe Jandarma Karakolu’nun gün aydınlanınca ortaya çıkan manzara

15 Eylül 2012 Cumartesi 18:22
Saldırıdan sonra Tepe Jandarma Karakolu

Diyarbakır'ın Lice ile Kulp ilçeleri arasında bulunan Tepe Jandarma Karakoluna dün akşam düzenlenen bombalı araç saldırısının faciaya dönüşmesini nöbetçi askerin önlediği ortaya çıktı. Şüphelendiği aracı nizamiyede bekleten asker patlama meydana gelmeden telsizle arkadaşlarını uyararak katliamı önledi. Dün akşamdan itibaren karakola helikopterlerle asker sevkiyatı yapılırken, güvenlik güçleri bomba uzmanı köpeklerle operasyonlarını sürdürüyor. Aracı kullanan ve parçalanarak öldüğü gelen ilk bilgilerde yer alan PKK'lının ise kaçtığı öğrenildi.

Lice ile Kulp ilçeleri arasında bulunan Tepe Jandarma Karakolu nizamiyesine dün akşam saat 19:00'da gelen otomobili kapıda nöbet tutan asker durdurdu. Araç içerisindeki kişinin hareketlerinden şüphelenen nöbetçi asker aracı içeri almadı. İçeri giremeyen saldırgan daha sonra aracın içerinden çıkarak iddiaya göre askere el hareketleri yaparak kaçmaya başladı. Nöbet kulübesinde kendini güvene alan asker daha sonra telsizle anons ederek içerideki diğer arkadaşlarını uyarmasının ardından patlama meydana geldi. Patlamanın karakola 2 adet roket atan PKK'lılar daha sonra kaçtı.

PATLAMA ANINDA HAYVANLAR TELEF OLDU

Patlama anında karakol yakınında bulunan bazı evlerin camları da kırılırken, bölgeye çok sayıda asker sevkıyatı yapıldı. Sabah saatlerinde karakol çevresinde saldırının boyutu daha net ortaya çıktı. Karakol girişinde patlatılan aracın parçalarının yaklaşık 500 metrekare alana yayıldığı görülürken, çevrede bulunan 2 inekte telef oldu. Bu sabah Jandarmaya bağlı Olay yeri inceleme ekipleri Tepe karakoluna gelerek bölgede geniş çaplı inceleme yaparken, delil olabilecek tüm parçaları toparladı. Karakol çevresi ve dağlık araziye yayılan asker ve korucular bomba uzmanı köpeklerle birlikte tarama yaptı. Güvenlik güçleri bölgede operasyonlarını sürdürürken, roketli saldırının hemen karakol karşısında bulunan okul bahçesinden yapıldığı belirlendi. Olay sonrası okul bahçesinde yapılan incelemede kan izlerine rastlanırken, kaçan PKK'lıların yaralı olduğu ihtimali üzerine güvenlik güçleri araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

VALİ TOPRAK, BOMBALI ARACI KULLANAN KAÇTI

Diyarbakır valisi Mustafa Toprak, patlama da 1 askerin patlama anında fırlayan parçaların isabet etmesi sonucu yaralandığını belirterek, askerin Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesinde ameliyat edildiğini sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Karakol kapısındaki nöbetçinin aracın nizamiyeye giriş yapacağı sırada aracı durdurduğunu belirten Vali Toprak, araçtan inen kişinin askere eliyle hareketler yaparak köye doğru uzaklaşmasının ardından patlamanın meydana geldiğini ve muhtemelen aynı kişinin elinde uzaktan kumanda bulunduğunu ifade etti.

 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim