Saldırıdan sonra Tepe Jandarma Karakolu

Diyarbakır'ın Lice ile Kulp ilçeleri arasında bulunan Tepe Jandarma Karakoluna dün akşam düzenlenen bombalı araç saldırısının faciaya dönüşmesini nöbetçi askerin önlediği ortaya çıktı. Şüphelendiği aracı nizamiyede bekleten asker patlama meydana gelmeden telsizle arkadaşlarını uyararak katliamı önledi. Dün akşamdan itibaren karakola helikopterlerle asker sevkiyatı yapılırken, güvenlik güçleri bomba uzmanı köpeklerle operasyonlarını sürdürüyor. Aracı kullanan ve parçalanarak öldüğü gelen ilk bilgilerde yer alan PKK'lının ise kaçtığı öğrenildi.



Lice ile Kulp ilçeleri arasında bulunan Tepe Jandarma Karakolu nizamiyesine dün akşam saat 19:00'da gelen otomobili kapıda nöbet tutan asker durdurdu. Araç içerisindeki kişinin hareketlerinden şüphelenen nöbetçi asker aracı içeri almadı. İçeri giremeyen saldırgan daha sonra aracın içerinden çıkarak iddiaya göre askere el hareketleri yaparak kaçmaya başladı. Nöbet kulübesinde kendini güvene alan asker daha sonra telsizle anons ederek içerideki diğer arkadaşlarını uyarmasının ardından patlama meydana geldi. Patlamanın karakola 2 adet roket atan PKK'lılar daha sonra kaçtı.



PATLAMA ANINDA HAYVANLAR TELEF OLDU



Patlama anında karakol yakınında bulunan bazı evlerin camları da kırılırken, bölgeye çok sayıda asker sevkıyatı yapıldı. Sabah saatlerinde karakol çevresinde saldırının boyutu daha net ortaya çıktı. Karakol girişinde patlatılan aracın parçalarının yaklaşık 500 metrekare alana yayıldığı görülürken, çevrede bulunan 2 inekte telef oldu. Bu sabah Jandarmaya bağlı Olay yeri inceleme ekipleri Tepe karakoluna gelerek bölgede geniş çaplı inceleme yaparken, delil olabilecek tüm parçaları toparladı. Karakol çevresi ve dağlık araziye yayılan asker ve korucular bomba uzmanı köpeklerle birlikte tarama yaptı. Güvenlik güçleri bölgede operasyonlarını sürdürürken, roketli saldırının hemen karakol karşısında bulunan okul bahçesinden yapıldığı belirlendi. Olay sonrası okul bahçesinde yapılan incelemede kan izlerine rastlanırken, kaçan PKK'lıların yaralı olduğu ihtimali üzerine güvenlik güçleri araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bölgede operasyonlar devam ediyor.



VALİ TOPRAK, BOMBALI ARACI KULLANAN KAÇTI



Diyarbakır valisi Mustafa Toprak, patlama da 1 askerin patlama anında fırlayan parçaların isabet etmesi sonucu yaralandığını belirterek, askerin Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesinde ameliyat edildiğini sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Karakol kapısındaki nöbetçinin aracın nizamiyeye giriş yapacağı sırada aracı durdurduğunu belirten Vali Toprak, araçtan inen kişinin askere eliyle hareketler yaparak köye doğru uzaklaşmasının ardından patlamanın meydana geldiğini ve muhtemelen aynı kişinin elinde uzaktan kumanda bulunduğunu ifade etti.