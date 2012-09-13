Sakarya için her maç final

Spor Toto 2. lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor'un kulüp başkanı Vedat Yaşlıca, yaptığı açıklamada Ünyespor ile yapacakları maçtan üç puan almak istediklerini belirterek, her maçı final gibi gördüklerini bildirdi.





Ligde kalıcı olmak istediklerini anlatan Yaşlıca, ''Gençlerimizle yola çıktık, onlara tecrübe kazandırmak istiyoruz. Ligde oynayacağımız tüm maçlar bu anlamda önemli, hepsi final havasında geçecek. Altyapıdan gelen genç oyuncularla mücadelemizi sürdürüyoruz, başarıya aç bir takım kurduk'' dedi.





''Kazanılan her puan Sakaryaspor'un geleceği için bir ümittir'' diyen Yaşlıca, ''Takımımıza sonuna kadar güveniyorum. Uzun zamandır hazırlıklarımız sürüyor. İnşallah bu hafta gençlerimiz maçı kazanıp bizleri mahcup etmeyecektir. Bizler de yöneticiler olarak orada olacağız ve hep beraber galibiyet için çabalayacağız'' şeklinde konuştu.



