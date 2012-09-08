Sakarya, futbol şehitlerini unutmadı

Yozgat'ta 7 Eylül 2002 tarihinde meydana gelen trafik kazasının 10. yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelen Sakaryaspor kulüp yönetici ve futbolcular, Emirdağ Mezarlığı'na giderek kazada hayatını kaybeden Aykut Yiğit, Fırat Öndil, Fethi Güntekin, Cüneyt Çukur, Fevzi Ergünoğlu ve Selami Uludağ'ı andı.





Burada konuşan Kulüp Başkanı Vedat Yaşlıca, meydana gelen kazanın acılarının hala tazeliğini koruduğunu anlattı.





Yaşlıca, yaşanan kazada Sakaryaspor'un çok değerli futbolcularını kaybettiğini vurgulayarak, ''Yokluklarını her zaman ve her yerde hissettiğimiz camiamızın temsilcilerini, bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz. Allah böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın. Onların yokluğunu çok hissediyoruz'' dedi.





Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maç için yola çıkan Sakaryaspor takım otobüsünün, Yozgat-Sivas arasında şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını ka



