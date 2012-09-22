Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Şakar: ’’Trabzonspor mazeretlere sığınmayacak’’

Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar, Fenerbahçe maçının normal lig müsabakalarından biri olduğunu belirtti.

22 Eylül 2012 Cumartesi 11:05
Şakar: ’’Trabzonspor mazeretlere sığınmayacak’’
Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar, Fenerbahçe maçının normal lig müsabakalarından biri olduğunu belirterek, takımda sakat oyuncuların çok olmasına rağmen hiçbir mazeretlerinin olmadığını söyledi. 

Spor Toto Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Rakibi karşısında Kadıköy'de 14 sezonluk galibiyet özlemini sonlandırmak isteyen Karadeniz ekibi zorlu takımda bir çok sakat oyuncusunun bulunmasına rağmen Trabzon'a galibiyetle dönmek istiyor. 

Kulüp Asbaşkanı Nevzat Şakar, Fenerbahçe maçının normal lig müsabakalarından biri tanesi olduğunu belirterek, "Takımda sakat oyuncularımızın olmasına rağmen hiçbir mazeretimiz yok. Mevcut oyuncularımızda diğer oyuncu arkadaşlarını aratamayacak şekilde iyi bir müsabaka çıkaracağımıza inanıyorum. Fenerbahçe maçını kazanıp Trabzon'a döneceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullandı. 

Şakar, Trabzonspor'un son 14 sezondur Kadıköy'de 3 puan alamadığı yönündeki istatistiklerle ilgili olarak ise "Bu bizim için handikap değil. Şansımız tutmamış, biz bu hafta bu şansızlığı kıracağımızı düşünüyorum. Oyuncularımıza güveniyorum. Bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum" dedi. 

Trabzonspor olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduklarını belirten Şakar, sözlerini şöyle tamamlardı: 

"Bizim zaten kısıtlı olan güçlerimizi daha çok birleştirmemiz lazım. Ayrışma Trabzonspor camiasına hiçbir zaman bir kar sağlamaz. Daha sakin olup bu tür durumlara dikkat etmemiz lazım. Hepimiz kulübümüzün ve takımımızın yanında olmalıyız. Yönetim Kurulu olarak Kadıköy'de oynanacak olan maça gideceğiz. Takımımızı yalnız bırakmayacağız." 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim