Şakar: ’’Trabzonspor mazeretlere sığınmayacak’’

Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar, Fenerbahçe maçının normal lig müsabakalarından biri olduğunu belirterek, takımda sakat oyuncuların çok olmasına rağmen hiçbir mazeretlerinin olmadığını söyledi.





Spor Toto Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Rakibi karşısında Kadıköy'de 14 sezonluk galibiyet özlemini sonlandırmak isteyen Karadeniz ekibi zorlu takımda bir çok sakat oyuncusunun bulunmasına rağmen Trabzon'a galibiyetle dönmek istiyor.





Kulüp Asbaşkanı Nevzat Şakar, Fenerbahçe maçının normal lig müsabakalarından biri tanesi olduğunu belirterek, "Takımda sakat oyuncularımızın olmasına rağmen hiçbir mazeretimiz yok. Mevcut oyuncularımızda diğer oyuncu arkadaşlarını aratamayacak şekilde iyi bir müsabaka çıkaracağımıza inanıyorum. Fenerbahçe maçını kazanıp Trabzon'a döneceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullandı.





Şakar, Trabzonspor'un son 14 sezondur Kadıköy'de 3 puan alamadığı yönündeki istatistiklerle ilgili olarak ise "Bu bizim için handikap değil. Şansımız tutmamış, biz bu hafta bu şansızlığı kıracağımızı düşünüyorum. Oyuncularımıza güveniyorum. Bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.





Trabzonspor olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduklarını belirten Şakar, sözlerini şöyle tamamlardı:





"Bizim zaten kısıtlı olan güçlerimizi daha çok birleştirmemiz lazım. Ayrışma Trabzonspor camiasına hiçbir zaman bir kar sağlamaz. Daha sakin olup bu tür durumlara dikkat etmemiz lazım. Hepimiz kulübümüzün ve takımımızın yanında olmalıyız. Yönetim Kurulu olarak Kadıköy'de oynanacak olan maça gideceğiz. Takımımızı yalnız bırakmayacağız."