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Saka: 'Kataja’yı yenebilecek güçteyiz'

FIBA EuroChallenge Kupası’nda Finlandiya ekibi Joensuun Kataja ile ön eleme oynayacak Beko Basketbol Ligi ekiplerinden Aliağa Petkim’in genel menajeri Birtan Saka, rakiplerini, takımdaki eksiklere rağmen eleyecek güçte olduklarını söyledi.

21 Eylül 2012 Cuma 12:20
Saka: 'Kataja’yı yenebilecek güçteyiz'
Birtan Saka, takımın ilk kez bir Avrupa kupası maçında mücadele edeceğini ve EuroChallenge Kupası’nda başarılı olarak İzmir’in yüzünü güldürmek istediklerini belirtti. Joensuun Kataja ile 25 Eylül’de deplasmanda yapacakları maçta Shumpert, Orhan Hacıyeva ve Ahmet Erdoğan’ın olmayacığını ifade eden Saka, ”İzmir’e mutlu dönmek istiyoruz. Aliağa’da her geçen gün basketbol sevgisi artan müthiş bir taraftar topluluğumuz var. Onlarla birlikte büyük sevinçler yaşamak istiyoruz” dedi.
 
Saka, 2 Ekim’de Aliağa’da oynanacak rövanş maçının ardından Eurochallenge Kupası’nda ”gruplara kalamayacaklarına” yönelik bir endişesinin olmadığını kaydederek, ”Finlandiya ekibini takımdaki eksiklere rağmen eleyecek güçteyiz” diye konuştu.

Aliağa Petkim, Joensuun Kataja’yı elemesi durumunda FIBA EuroChallenge Kupası B Grubu’nda mücadele edecek. Kupanın bir diğer İzmir takımı olan Pınar Karşıyaka doğrudan A Grubu’nda mücadele edecek. Kupadaki bir diğer Türk takımı olan TOFAŞ ise Estonya takımı Rakvere’yi ön eleme maçında elemesi durumunda Pınar Karşıyaka ile birlikte A Grubu’nda yer alacak.
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