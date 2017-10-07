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Şairlerin yazarların bestecilerin eserlerinden alınmış seçme parçalardan oluşan eser anlamına gelen antolojinin diğer adı hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 30 bin TL soruda, Şairlerin yazarların bestecilerin eserlerinden alınmış seçme parçalardan oluşan eser anlamına gelen antolojinin diğer adı hangisidir?

07 Ekim 2017 Cumartesi 20:27
Şairlerin yazarların bestecilerin eserlerinden alınmış seçme parçalardan oluşan eser anlamına gelen antolojinin diğer adı hangisidir?

Yarışmaya Çanakkale Lapseki’den katılan Mihriye Akbıyık, evli ve dört çocuk annesi. Hayvanları çok seven Mihriye Hanım on beş kediye, bir köpeğe ve yüz tavuğa sahip. Yarışmada hedeflediği ödülü kazanabilirse eğer, bunu çocuklarının eğitim hayatında ve bir takım borçlarını ödeyerek kullanacağını söylüyor.

5000 TL soruya kadar bir çırpıda gelen Mihriye hanım hiç joker kullanmadan 5000 TL soruya kadar geldi. 6. soru 7500 TL değerinde soruda, oldukça zor bir soruya geldi. Bu soruda seyirci joker hakkını kullandı ve soruyu doğru bildi. Şimdi barajı geçtikten sonraki ilk sorusu. 

Kim Milyoner Olmak İster'de 30 Bin TL soruda, Şairlerin yazarların bestecilerin eserlerinden alınmış seçme parçalardan oluşan eser anlamına gelen antolojinin diğer adı hangisidir?

A- Abıhayat

B- Çeşmibülbül

C- Güldeste

D- Lalezar

Son Güncelleme: 07.10.2017 20:38
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