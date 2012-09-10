Sahte hesaplar isyan ettirdi

Sahte hesapların kapatılmasını isteyen Erdal Özyağcılar "Bu sahte hesaplar kapatıldıktan sonra kendim Twitter ve Facebook hesapları açacağım." dedi.

Oyuncu Erdal Özyağcılar bu sabah saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. Bilişim Suçları Büro Amirliğinde şikayetiyle ilgili ifade veren Erdal Özyağcılar yaklaşık bir saat kaldıktan sonra avukatı ile birlikte Emniyet Müdürlüğünden ayrıldı. Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Erdal Özyağcılar "Twitter ve Facebook üzerinde benim adımı kullanan bazı kişiler hesap açmışlar. Sanki gerçekten benmişim gibi insanlarla konuşuyorlar. Bu siteler içinde benimle ilgili olumlu olanda var olumsuz olanda. Bunları açanları benim ismimi kullananların tespit edilmesini ve sahte sosyal medya hesaplarının kapatılmasını istedik." dedi.

"Bu hesaplarda aleyhinize olabilecek bir şeyler var mı" şeklindeki soruya ise Özyağcılar, “Yok canım. Hatta benim adıma facebook hesabımdan yazan biri benim için çok güzel yazıyormuş. Bundan 3 ay önce astsubaylarla ilgili bir şey olmuş, ben sözde burada çok güzel şey yazmışım. ‘Erdal baba, Erdal baba’ diye bütün başçavuşlar ayağa kalkmış.Yani bazıları da olumlu yazıyor. Ama ben değilim. Önemli olan ben olmamam" şeklinde yanıtladı.

Öte yandan polis Erdal Özyağcılar’ın şikayeti üzerine ismini kullanarak Twitter’da iki Facebook üzerinde 5 ayrı hesap açan kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Bu kişilerin IP numaraları tespit edildikten sonra polis tarafından gözaltına alınacak ve ifadeleri alınacak.