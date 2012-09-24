Şahin:Yeni coplarla kaliteli hizmet

CHP Ordu Milletvekili İdris Yıldız, Bakan Şahin'e ''Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nca deneme amacıyla ilk etapta 6 bin adet demir cop sipariş verildiği söylenmektedir.



Soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Şahin, fonksiyonel copun 'bilinçli ve etkin şekilde' kullanımını sağlamak için 'insan hakları odaklı' program doğrultusunda personele eğitimler verilmeye başlandığını belirtti.Şahin, polise verilen açılır cop eğitimi ve teçhizatının, orta ve uzun vadede etkinliği arttırarak sokakta vatandaşa sunulan güvenlik hizmetini daha kaliteli hale getireceğinin beklendiğini söyledi.

Bu coplar vatandaşlarımız üzerinde mi denenecektir? Böylr bir 'silah'ın orantısız güç kullanımına örnek teşkil edeceğini düşünüyor musunuz?'' diye sordu.