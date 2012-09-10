Şahin: 'Gerçek futbolu göstermek istiyoruz'

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak Kardemir Karabükspor, 3 günlük aradan sonra hazırlıklara yeniden başladı.





Teknik Direktör Michael Skibbe yönetiminde Çamlık Spor Tesisleri'nde yapılan ve 1 saat süren antrenmanda, futbolcular koşu ve pas çalışması yaptı.





Kulüp Başkanı Nevzat Şahin yaptığı açıklamada, ligde oynadıkları 3 karşılaşmada da istedikleri futbolu takımlarında göremediklerini söyledi.





Hafta sonu deplasmanda ligin köklü takımlarından Bursaspor ile oynayacaklarını hatırlatan Şahin, ''Milli maç nedeniyle verilen arada, takıma 3 gün izin verdik. Bugün çalışmalara tekrar başladık. Maç saatine kadar yoğun bir çalışma olacak. Gerçek futbolumuz ligin ilk 3 haftasında sahaya yansıttığımız futbol değil. Bu hafta sahada gerçek futbolumuzu görmek istiyoruz. İnanıyorum ki taraftarlara zevk veren bir mücadele olur'' dedi.