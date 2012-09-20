Şahin Aygüneş’in forma hırsı

Kasımpaşa Kulübü'nün internet sitesine açıklamalarda bulunan Şahin Aygüneş, en kısa zamanda sahalara geri dönmek istediğini vurgulayarak, ''Doktorlarımız hızlı bir şekilde beni futbola döndürmeye çalışıyorlar. Eski formumdan daha iyi bir form yakalamak istiyorum. En kısa zamanda gollerim ve asistlerimle takıma katkı sağlamak istiyorum'' ifadelerini kullandı.





Almanya'dayken sürekli takım arkadaşlarını aradığını ve takım hakkında bilgi aldığını bildiren Şahin, ''Yeni yönetimimizle ve kadromuzla müthiş işler yapacağımıza inanıyorum. Bu sezon son derece umut verici bir kadro oluşturuldu. Birbirinden yetenekli oyuncular aramıza katıldı. Şu an ligde de iyi bir konumdayız. Umuyorum yerimizi koruyacağız, hatta daha iyisini yapmaya çalışacağız. Herkes bizden bahsedecek'' diye görüşlerini aktardı.





Bu arada, uzun süredir Almanya'da tedavisine devam edilen Şahin'in, Türkiye'de kulüp doktorları tarafından tedavisinin sürdürüleceği açıklandı.



