Şahin: ’’Antrenmanlardaki oyunumuzu sahaya taşımalıyız’’

Nevzat Şahin, ''Haftalar ilerledikçe gerçek oyunumuzu sahaya daha iyi yansıtıyoruz'' dedi.





Şahin yaptığı açıklamada, teknik direktör ve birçok futbolcunun takıma bu sezon dahil olduğunu belirterek, yavaş yavaş istedikleri oyun tarzını yakalamaya başladıklarını söyledi.





Ligde karşılaştıkları Medical Park Antalyaspor karşısında son dakika gölüyle galip gelmelerine karşın hala istedikleri seviyeye ulaşamadıklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:





''Önümüzde daha çok hafta var. Kardemir Karabükspor'un kalitesi belli. Ligde her takıma karşı galip gelebilecek kaliteye sahip. Antrenmanlardaki oyunumuzu sahaya taşımalıyız. Haftalar ilerledikçe gerçek oyunumuzu sahaya daha iyi yansıtıyoruz. Bu hafta hem çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası hem de hafta sonu lig maçımız var. Bu maçlara sıkı bir şekilde hazırlanmaya başladık.''