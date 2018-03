Sahibinden kiralık F1 pisti

Açık artırma usulüyle gerçekleşecek ihale için muhammen bedel, yıllık 3 milyon lira. İhaleyi kazanan şirket, 2023’e kadar İstanbul Park’ın yayın hakları dahil her türlü işletme haklarına sahip olacak.



FORMULA 1 yarışları için 300 milyon liraya inşa edilen ancak bu yıl yarış takviminden çıkarılan İstanbul Park 10 yıllığına kiraya verilecek. 10 Ekim’de gerçekleşecek ihale için belirlenen yıllık muhammen bedel ise 3 milyon lira. Ön taleplerin değerlendirilmesinin ardından açık artırma usulüyle gerçekleşecek olan ihaleye, çok sayıda yerli yabancı şirketin ilgi gösterdiği belirtiliyor. F1 yarışlarının sahibi Bernie Ecclestone’un Maliye Bakanlığı ile yarış bedeli konusunda anlaşmazlığı sonucunda yarışların artık İstanbul’da yapılmaması, pistin nasıl değerlendireceği konusunda tartışma yaratmıştı. 2005 yılında başlayan F1 yarışlarının İstanbul ayağı 2011’e kadar devam etti ve 2012’de İstanbul Grand Prix’si F1 yarış listesinden çıkmıştı.



2013 yarış takvimi



İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul İl Özel İdaresi’nin ortaklığı ile kurulan İstanbul park bu kurumların ortaklığında kurulan Formula İstanbul Yatırım AŞ (FİYAŞ) tarafından yönetiliyor. FİYAŞ yönetimi ihaleyi ekim ayı içinde hemen tamamlayarak, İstanbul Park’ı yeni işletmecisine devretmeyi planlıyor. Böylelikle işletmeyi alan şirketin, dünya motor sporlarının 2013 takviminin belirlendiği ekim-kasım aylarında gerekli temaslarda bulunması için yeterli zaman sağlanması amaçlanıyor. İhaleyi kazanan şirket, 2023 yılına kadar televizyon yayın hakları dahil İstanbul Park’ın her türlü işletme haklarına sahip olacak.



İhale herkese açık



İTO ve aynı zamanda FİYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, şartnameye uygun teklif veren ve açık artırmada en yüksek teklifi veren şirketin, FİYAŞ yönetimince uygun bulunması halinde, 11 Ekim Sabahı İstanbul Park’ın işletmesini devralabileceğini belirtti. Yalçıntaş, “Mümkün olduğu kadar şeffaf bir şartnmame hazırlamaya çalıştık. İhale herkese açık. Gerekli teminatları yatıtan her şirket ihaleye katılabilecek. Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen İstanbul Park’ın işletme hakları 2023 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçiyor. Ancak bu ihaleyi kazanan şirket eğer yeni yönetimle anlaşırsa işletmeye devam edebilir” diye konuştu.



Yerli-yabancı ilgisi



İhale tarihi öncesinde kendisinden İstanbul Park’la ilgili bilgi isteyen çok sayıda şirket olduğunu kaydeden Yalçıntaş, şu bilgileri verdi: “Aralarında yüzde 100 yerli Türk şirketleri ve uluslararası şirketlerin Türkiye yönetimlerinin olduğu çok sayıda kuruluş İstanbul Park ile ilgileniyor. Şimdiden bu şirketlerle ilgili bilgi vermemiz doğru olmaz. Ama bu şirketlerin çoğu, otomotiv sektöründe ve motor sporları ve benzeri alanlarda faaliyet gösteriyor.”



Doğum günü için bile kiralamak isteyen var



FORMULA 1’in 2012 yarış listesinde yer almayan İstanbul Park’ta etkinlik düzenlemek isteyen çok sayıda kurumun kendilerine başvurduğunu belirten FİYAŞ Genel Müdürü Ferruh Gündoğan, “Bunları büyük oranda geri çevirmek zorunda kaldık. Pisti ihaleye temiz bırakmak istiyorduk. Burada, doğum günü kutlaması, nişan düğün dahil pek çok sosyal aktivite için, televizyon ve dizi çekimleri için yoğun talep geliyor. Uluslararası motor sporları yarışlarının yanısıra, sürüş testleri yapılabilir. Birçok büyük kuruluş etkinlik yapmak istiyor” dedi. İstanbul Park’ta günlük etkinlik fiyatları 2 bin Euro’dan başlayıp 65 bin Euro’ya kadar çıkıyor.



İstanbul’a hediyemiz olsun



İHALE için belirlenen muammen bedelin 300 milyon lira gibi yüksek bir bedele mal olan İstanbul Park için düşük bir rakam olup olmadığı yönündeki soruyu Murat Yalçıntaş şöyle yanıtladı: “Biz bu bedeli belirlerken, tesisin maliyetini düşünmedik. Bu maliyeti çıkarmak için yola çıkmadık. Böylesi bir tesisin kendini geri ödemesini 10 yılda beklemek doğru değil zaten. İstanbul Park Türkiye ve İstanbul için değerli bir tesis. Bizim iş dünyası örgütleri olarak İstanbul’a bir hediyemiz olarak düşünüyoruz. Bu ihale şirketler için bir fırsat. Hayal gücü olan şirketler için sonsuz alternatifler sunuyor.”



Son 8 ayda iyi gelir elde ettik



BERNIE Ecclestone’un FİYAŞ’a 3 milyon dolar kira verdiğini hatırlatan Yalçıntaş, “Biz de ihaleyi açık artırma usulüyle gerçekleştirerek, piyasada en doğru fiyatın oluşmasını amaçladık” dedi. Daha önce açılan ihalenin duyurusu sırasında İstanbul Park için ‘kızımızı evlendiriyoruz’ ifadesini kullanan Yalçıntaş, “İstanbul Park’ı son 7-8 aydır biz işletiyoruz. Tanıtım yapmadığımız ve gelen birçok teklifi de geri çevirdiğimiz halde çiddi gelir elde ettik” dedi.



(HÜRRİYET)