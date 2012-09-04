Şahan: ’’Oyuncularıma güveniyorum’’

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Şahan, PTT 1. Lig'in ikinci haftasında 1-0 kaybettikleri Denizlispor maçının ardından yaptığı açıklamada ''İki haftadır birbirinin benzeri bir maç oynuyoruz. Son iki haftada kaybetmememiz gereken iki maçtan puansız ayrıldık. O kadar pozisyona girip gol atamadığınızda rakibin artan direnci sizi etkiliyor. Rakibin çok uzun aradan sonra kalemize gelen bir atağı oldu, o da golle neticelendi'' dedi.





Oyuncularının sahada iyi niyetle mücadele ettiğini ifade eden Şahan, ''Gol kaçıran oyuncularımızın en büyük arzusu gol atmaktır. Oyuncularıma inanıyorum. Puan kayıplarını telafi edeceğimize inanıyorum. Haftayı kayıpla atlattık. Denizlispor'u tebrik ediyorum'' diye konuştu.



