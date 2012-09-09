Sağlıklı yaşam için 30 bin km

Uğur, yaptığı açıklamada, 2 yıl önce boş zamanlarında sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla pedal çevirmeye başladığını anlatarak, her hafta sonu bisikletiyle Ereğli'den yola çıktığını söyledi.





Şimdiye kadar Adapazarı-Karasu, Çanakkale ve İzmir gibi şehirlere bisikletle gittiğini belirten Uğur, 2 yıl boyunca yaklaşık 30 bin kilometre yol katettiğini bildirdi.





Uğur, bu hafta sonu da 3 saatlik yolculuğun ardından Akçakoca'ya ulaştığını ve dönüşle birlikte toplamda 80 kilometre yol katedeceğini dile getirerek, bisiklet sporunun kalp, tansiyon ve damar hastalıklarının tedavisi ile kasların güçlendirilmesinde çok yararlı olduğunu ifade etti.





"Bisiklet sporunun diğer sporlardan farkı, insanı aktif kılmasıdır" diyen Uğur, düzenli bisiklet kullanan sporcuların hastaneye bile gerek duymayacağını dile getirdi.





Uğur, son yıllarda bisiklet kullanımında artış yaşandığına dikkati çekerek, şunları söyledi:





"Bisiklet ağırlığının düşürülmesi ile bisiklet sporu ciddi oranda artış gösterdi. Bir kişinin karayolunda bisiklet kullanması için iyi bisikletin olmasının yanında mutlaka kask, gözlük ve eldiven de olmalıdır. Ayrıca sürücülerin de bisiklet kullanan insanlara biraz daha saygı göstermesi gerekir. Karayolunda bisiklet kullanmak gerçekten çok zor iş. Sürücülerimiz korna yerine frene basmalıdır. Ama artık ülkemizde de şehirlerarası bisiklet kullanma oranı arttı. Bu nedenle Avrupa'daki gibi bisiklet yolları olmalıdır."