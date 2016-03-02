Sağlık-sen'den 'Serbest Bırakılma' Tepkisi

İzmir'de, geçen 22 Aralık tarihinde kaldırımda bekleyen Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevli Kemal Başdaş'a çarparak ölümüne neden olan sürücülerin mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen İzmir Şubesi tepki gösterdi. Sağlık Sen İzmir Şubesi Başkanı Ekrem Özdemir, Kemal Başdaş'ın ailesinin her zaman yanında olup davanın takipçisi olacaklarını belirterek 'Bundan sonraki aşamalarda daha vicdanlı ve adil yargılama istiyoruz' dedi.