Sağlık Bakanlığı Sahte Kozmetiklere Yönelik Operasyon Başlattı başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan A Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Ajans adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Sağlık Bakanlığı Sahte Kozmetiklere Yönelik Operasyon Başlattı