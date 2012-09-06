Sağlam: 'Tuncay Şanlı ve Belluschi ile güçlendik'

Süper ligin başarılı takımlarından Bursaspor'un başarılı teknik patronu Ertuğrul Sağlam, lige verilen ara dolayısıyla doğup büyüdüğü Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ailesi ve yakınlarıyla hasret giderdi. Abisinin sahibi olduğu işletmede sevenleriyle buluşan Sağlam, burada yeni yapılan transferler ve takımdan ayrılan oyuncularla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Transferin son günlerinde takımdan ayrılan 4 oyuncunun yanı sıra Tuncay Şanlı ve Fernando Belluschi ile güçlendiklerini kaydeden Sağlam, her iki oyuncunun da kalitelerinin belli olduğunu ve Bursaspor'a büyük katkı sağlayacaklarını söyledi.











