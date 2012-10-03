Sağlam: 'Taraftara ihtiyacımız var'

Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, teknik heyet ve futbolcuların Bursaspor'un başarısı için ellerinden gelen tüm çabayı sarfettiklerini söyledi. Bursaspor'un resmi dergisine açıklamada bulunan Sağlam, "Son derece ahlaklı ve Çalışkan olan bu ekibe sonuna kadar güveniyorum. Bursaspor bu yıl da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedeflerken diğer yandan Spor Toto Süper Lig'de zirveyi zorlayacaktır" dedi.





'Bize inansınlar ve güvensinler'





Taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekleyen başarılı teknik adam şunları söyledi:





"Bu zorlu yolculukta Bursaspor'un gücüne güç katan değerli taraftarlarımızın desteğine sonuna kadar ihtiyacımız olacak. Sahada mücadele eden futbolcularımız, taraftarlarımızın tribünden vereceği moral ve motivasyon ile çok daha hırslı oynayarak birçok zafere imza atacaklardır. Bundan hiçbir şüpheleri olmasın. Şampiyon olduğumuz sezon Bursa Atatürk Stadyumu'nda yarattıkları atmosfer ile neleri başardığımızı herkes biliyor. Bizlere sonuna kadar inansınlar ve güvensinler."