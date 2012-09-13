Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, son zamanlarda takıma ve kendisine yönelik eleştirileri değerlendirdi.

Sağlam, "Paniğe kapılacak durum yok. Futbol bilgimizi eleştirebilirsiniz ama karakterimize yönelik yanlış değerlendirmelerde bulunulmasın. Bizi, tarzımızın dışında konuşmaya mecbur bırakmayın" dedi.

Sağlam, cumartesi günü oynayacakları Karabükspor maçı ve gündeme ilişkin konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Bugün bizim için güzel bir gün. Güzel bir gün olmasının en önemli sebeplerinden biri özel misafirlerimiz var. Nilüfer İş Okulu ve engelli kardeşlerimiz var. Onlar, sağolsunlar bize moral vermeye gelmişler. Birçok insanın yapamadığı şeyi bu engelli arkadaşlarımız yapıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine başladı.

"Biz taraftarın hayal edemeyeceği başarıları elde ettik"

Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ifade eden Sağlam, şunları kaydetti: "Sıkıntılı bir süreçten geçtik. Avrupa kupasında aldığımız mağlubiyet maalesef bizi Avrupa kupalarından eledi. İki gün sonra ortaya konan mücadele, olayı sahiplenme arzusu bizi umutlandırdı. Yanımızda olan bir çok kesimi mutlu edip umutlandırmasa da. Biz yaklaşık 3 senedir bu şehrin, bu taraftarın hayal edemeyeceği başarıları elde ettik. Her fırsatta da bu başarıyı paylaştık. Ama bir defa daha gördük ki maalesef biraz tökezlediğimiz zaman, sıkıldığımız zaman, birçok kesim bundan önce defalarca olduğu gibi ağır eleştirilerde bulundular. Eleştirilere birşey söylemiyoruz. Takım çalıştırma kalitemiz sorgulandı, takım tertibini ortaya koymada sıkıntı olduğunu söylediler. Oyunu okuyamadığımızı söylediler. Başarıların çoğunun katkımız olmadan gerçekleştiğini söylediler. Bunların hepsine saygıyla yaklaştık.

Ama şunu gördük ki iş, futbolun dışına çıkıp tamamen bizi değersiz kılmaya, kişiliğimizi eleştirmeye vardığı için bu konuşmayı yapmaya ihtiyaç duydum. Her türlü eleştiriyi yapabilirsiniz futbol kalitemizle alakalı. Ama kişiliğimize birşey söylemeye kalktığınız zaman biz de cevap vermek zorunda kalıyoruz. Bizi, tarzımızın dışında konuşmaya mecbur bırakmayın. Lütfen bu konuda biraz hassas olun."

Suni gündem de olsa kaos ortamı oluşturulmaya çalışıldığını öne süren Sağlam, "Biz bundan önceki dönemde de böyle olumsuz süreçler yaşadık. Kötü oynadığımız dönemler yaşadık. Ama hepsinden güçlü çıktık ve Bursaspor'u her yerde layıkıyla temsil ettik.

Bu yine böyle olacak. Ortada karamsar tablo çizecek, paniğe kapılacak durum yok. Biz de cumartesi günü tekrar çıkışı başlatabilmek için oyuncularımızla gece gündüz çalışıyoruz. Karabükspor maçını nasıl kazanırız ve üst sıralar için mücadele veririz bunun için çalışıyoruz. Ama bize destek olun. Bizim yanımızda olun. Bazı gruplar bu fırsatı kullanmaya çalışıyor. Şehrin içinde belli kesimler bu durumdan faydalanmaya çalışıyor. Bir tane Bursaspor var. Başka Bursaspor yok. Bütünlük oluşturalım ve birbirimize kenetlenelim. Önümüzde güzel bir fırsat var ve bunu değerlendirelim. Bize yardımcı olmanızı istiyoruz. Serdar'ın sakatlığı devam ediyor.

N'Diaye şanssız bir sakatlık yaşadı. Ozan İpek yeni yeni takımla antrenmanlara başladı. Onun dışında eksiğimiz yok. Tuncay ve Belluschi'nin takıma katılmasından sonra kadro derinliği oluşturduk. Çıkıp Bursaspor'a yakışan mücadeleyi cumartesi günü sahada sergileyeceğiz. 3 puanı alarak yeniden bir çıkışın başlangıcını gerçekleştireceğiz. Bu konuda kendimize güveniyoruz" diye konuştu.