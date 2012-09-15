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Sağlam: 'Mükemmel takım değiliz ama...'

Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 4-1 kazandıkları Kardemir Karabükspor maçına ilişkin olarak, ''Bugün şunu ortaya koyduk; biz mükemmel bir takım değiliz ama iyi bir takım olma yolunda mücadele veriyoruz'' dedi.

15 Eylül 2012 Cumartesi 23:30
Sağlam: 'Mükemmel takım değiliz ama...'
Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, hem Galatasaray maçında hem de Twente maçında rakibe boyun eğen, ezilen ve o yenilgileri hak eden bir oyun ortaya koymadıklarını, mücadele açısından iyi işler yaptıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nden elendikleri için üzüldüklerini ancak bu durumun kendilerini gelecek adına endişe içine sokacak bir durum yaratmadığını dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

''Bugün şunu ortaya koyduk; biz mükemmel bir takım değiliz ama iyi bir takım olma yolunda mücadele veriyoruz. Oyuncularımız da sağ olsunlar sorumluluk aldılar olayı sahiplendiler, kendilerine yakışan mücadeleyi ve oyun kalitesini ortaya koydular. Ben bu çocuklardan, bu takımdan gelecek adına çok mutluyum ve hiçbir yere sapmadan, sağa sola kafamızı takmadan hedefimiz doğrultusunda bugün başlangıç yaptık. Bundan sonra da her geçen gün üstüne koyarak ligin üst sıralarına tırmanmaya başlayacağız. Bundan hiç şüphemiz yok. Bunu bize söyleten, bu çocukların inancı, olayı sahiplenmeleri ve adamlıklarıdır.''

Sağlam, bu akşamki maçta özellikle ofansif anlamda üretken olduklarını, bol pozisyonlar ürettiklerini ve 4 gol attıklarını anımsatarak, ancak takım savunması anlamında hala eksiklerin bulunduğunu kaydetti.

Bir gazetecinin, ''Tribünler iki maçtır boş. Bu takımı olumsuz yönde etkiliyor mu?'' sorusunu Sağlam, şöyle yanıtladı:

''Tribünler boştu, olabilir biz işimizi yapacağız. Tabii taraftarlarımızın yanımızda olmasını, tribünleri doldurmasını bizleri desteklemesini isterdik. Ama zaman zaman böyle durumlar olabilir. Bizler bu işe inandık, inşallah daha iyi olacağız. Çok keyifli bir performans ortaya koyduk. İzleyen herkes keyif aldı. Yani gelsinler bize destek versinler.''

İkinci kaptan İbrahim Öztürk, milli takım maçları nedeniyle verilen aranın kendilerine iyi geldiğini belirtti.

Kardemir Karabükspor maçında çok iyi oynadıklarını, rakibe sadece bir pozisyon verdiklerini dile getiren İbrahim Öztürk, sahadan hak ettikleri bir galibiyetle ayrıldıklarını bildirdi.

Musa Çağıran da maça iyi başladıklarını, rakibe sadece 1 pozisyon verdiklerini belirterek, ''1 pozisyon verdik ve 1-0 yenik duruma düştük. Maça iyi konsantre olduk. İyi bir oyunla ve iyi bir sonuçla sahadan 3 puanla ayrılmayı bildik'' dedi.
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