Sağlam: ’’İyi bir çıkış başlatmak istiyoruz’’

Sağlam, gündeme ilişkin konular ile ligin 4'üncü haftasında kendi sahalarında oynayacakları Karabükspor maçı hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

5 maçlık 2 tane ayrı hedefi içeren çok zorlu bir maratonu geride bıraktıklarını ifade eden Sağlam, "Şanssız bir şekilde, çok üzülecek şekilde uzaklaştık. Hepimiz bu işe çok üzüldük. Ama futbolun içinde bunlar yaşanıyor. Biran önce önümüzde bulunan diğer hedeflere konsantre olmamız lazım. Galatasaray maçında puan alamasak da mücadele ve oyun anlamında lige iyi bir dönüş yaptığımızı söyleyebiliriz. Karabükspor karşılaşmasıyla iyi bir çıkışı başlatmak istiyoruz. Önümüzde güzel seri yapabileceğimiz karşılaşmalar var. Ama her şeyden önemli ilk oynayacağımız Karabükspor maçı. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla kazanmayı daha çok isteyen bir Bursaspor olarak taraftarlarımıza da bu mesajı Karabükspor maçında vermek istiyoruz" dedi.

"Sabırsızlanıyorlar"

Takımla ilgili son durum hakkında bilgi veren ve yeni transferleri değerlendiren başarılı teknik adam, "Serdar'ın sakatlığı sürüyor. Ozan'ın da sakatlığı var. Ama ikisi de istekli ve arzulu. Bunun dışında takımımıza katılan ve ayrılan arkadaşlarımız oldu. Belluschi ve Tuncay'ın katılımı ofansif üretkenlik adına takıma katkı sağlayacaklardır. Onlar da kendi tecrübe ve yeteneklerini sahaya yansıtmak için sabırsızlanıyorlar. İkisinin de tecrübesi ve geçmişi bizi umutlandırıyor. İkisi de lider vasıflı futbolcular" şeklinde konuştu.

"Allah yollarını açık etsin"

Bazı futbolcularla yollarını ayırdıklarını hatırlatan Sağlam, "Bazı arkadaşlarımız aramızdan ayrıldı. Bazı gençleri kiralık gönderdik. Ben mukavelesini feshedip de ayrılan arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Allah yollarını açık etsin. Kiralık verdiğimiz kardeşlerimizle de konuştuk, buraya 'bu takımın kadrosunda biz de olmak istiyoruz' mesajını vermelerini istedik" şeklinde konuştu.

"Tahacan ve Süheyl'e güveniyoruz"

Bir gazetecinin, "Savunma transferi düşündünüz mü?" şeklindeki soruya Sağlam, "Stoper takviyesi düşündük. Ama takımımızda Tahacan ve Süheyl olmak üzere gelecek vadeden iki stoper oyuncumuz var. Ömer, İbrahim, Serdar'ın yanında başka arkadaş almayalım dedik. Bu arkadaşlarla yolumuza devam edeceğiz. Sağbek mevkiine de Ozan Tufan varken onda da ısrar edelim dedik. Bu kardeşlerimize güveniyoruz. Bundan sonraki dönemde kullanmaya çalışacağız" dedi.

"Adem tatmin edici performans ortaya koymadı"

Bursaspor'un yollarını ayırdığı Adem Koçak'ın açıklamalarını değerlendiren Ertuğrul Sağlam şunları söyledi:

"Ben de rahatsız oldum. Adem ne söylediğini bilen bir arkadaşımız. Farklı bir ruh haliyle bu açıklamaları yaptığını düşünüyorum. Adem ile ben konuştum. Adem iyi bir başlangıç yaptı ama sakatlandıktan sonra istediğimiz düzeyde performans ortaya koyamadı. Onunla ilgili beklentilerimiz devam etti. Transferin son güne kalmasının sebebi de buydu. Adem'i takımda tutmak istiyorduk. Maçlarda kullandık. Ama Adem bizi tatmin edecek performansı ortaya koyamadı.

Belluschi'nin de gelmesiyle ben bundan önceki dönemde seni oynatamadım ve bundan rahatsızlık duyuyorum dedim. Kadroya bile alamayabilirim dedim. Diğer oyuncuların performansı doğrultusunda. 'Adem git oyna, senin kariyerindeki bir oyuncuya kadroya girememek yakışmaz' dedim. 'Kulüp bulamazsan gelirsin gitmek istemiyorum diyebilirsin. Saygı duyarım. Performansın neyi gösterirse onu uygularız' dedim. Sonra ayrıldık. Adem ile benim paylaştıklarım bunlar. Başka birileri başka şeyler söylemiş olabilir ama burası Türkiye kimse kimsenin futbol hayatını bitiremez. Adem belki Bursaspor'dan ayrılmak istemedi. Bunun moral bozukluğuyla bunları söylemiş olabilir. Bence ayrılırken daha güzel ayrılmalıydı. Bu durumdan faydalanmaya çalışan insanlar oldu.

Adem'i oynatırken bizi eleştirenler sonradan Adem fanatiği oldu. Adem'i buraya da ben transfer etmiştim. Ama gelinen noktanın bence sorumluların başında onun performansı yatıyor. Profesyonellik çerçevesinde değerlendirmek lazım. Adem'e gitmezsen de saygı duyarım dedim. Bunu farklı bir şekilde kamuoyuna yansıtmanın kimseye faydası olmaz."