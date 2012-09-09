Galeriler Videolar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Sağlam: ’’İyi bir çıkış başlatmak istiyoruz’’

Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Özlüce Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

09 Eylül 2012 Pazar 19:45
Sağlam: ’’İyi bir çıkış başlatmak istiyoruz’’
Sağlam, gündeme ilişkin konular ile ligin 4'üncü haftasında kendi sahalarında oynayacakları Karabükspor maçı hakkında da değerlendirmelerde bulundu. 
 
5 maçlık 2 tane ayrı hedefi içeren çok zorlu bir maratonu geride bıraktıklarını ifade eden Sağlam, "Şanssız bir şekilde, çok üzülecek şekilde uzaklaştık. Hepimiz bu işe çok üzüldük. Ama futbolun içinde bunlar yaşanıyor. Biran önce önümüzde bulunan diğer hedeflere konsantre olmamız lazım. Galatasaray maçında puan alamasak da mücadele ve oyun anlamında lige iyi bir dönüş yaptığımızı söyleyebiliriz. Karabükspor karşılaşmasıyla iyi bir çıkışı başlatmak istiyoruz. Önümüzde güzel seri yapabileceğimiz karşılaşmalar var. Ama her şeyden önemli ilk oynayacağımız Karabükspor maçı. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla kazanmayı daha çok isteyen bir Bursaspor olarak taraftarlarımıza da bu mesajı Karabükspor maçında vermek istiyoruz" dedi. 
 
"Sabırsızlanıyorlar" 
 
Takımla ilgili son durum hakkında bilgi veren ve yeni transferleri değerlendiren başarılı teknik adam, "Serdar'ın sakatlığı sürüyor. Ozan'ın da sakatlığı var. Ama ikisi de istekli ve arzulu. Bunun dışında takımımıza katılan ve ayrılan arkadaşlarımız oldu. Belluschi ve Tuncay'ın katılımı ofansif üretkenlik adına takıma katkı sağlayacaklardır. Onlar da kendi tecrübe ve yeteneklerini sahaya yansıtmak için sabırsızlanıyorlar. İkisinin de tecrübesi ve geçmişi bizi umutlandırıyor. İkisi de lider vasıflı futbolcular" şeklinde konuştu. 
 
"Allah yollarını açık etsin" 
 
Bazı futbolcularla yollarını ayırdıklarını hatırlatan Sağlam, "Bazı arkadaşlarımız aramızdan ayrıldı. Bazı gençleri kiralık gönderdik. Ben mukavelesini feshedip de ayrılan arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Allah yollarını açık etsin. Kiralık verdiğimiz kardeşlerimizle de konuştuk, buraya 'bu takımın kadrosunda biz de olmak istiyoruz' mesajını vermelerini istedik" şeklinde konuştu. 
 
"Tahacan ve Süheyl'e güveniyoruz" 
 
Bir gazetecinin, "Savunma transferi düşündünüz mü?" şeklindeki soruya Sağlam, "Stoper takviyesi düşündük. Ama takımımızda Tahacan ve Süheyl olmak üzere gelecek vadeden iki stoper oyuncumuz var. Ömer, İbrahim, Serdar'ın yanında başka arkadaş almayalım dedik. Bu arkadaşlarla yolumuza devam edeceğiz. Sağbek mevkiine de Ozan Tufan varken onda da ısrar edelim dedik. Bu kardeşlerimize güveniyoruz. Bundan sonraki dönemde kullanmaya çalışacağız" dedi. 
 
"Adem tatmin edici performans ortaya koymadı" 
 
Bursaspor'un yollarını ayırdığı Adem Koçak'ın açıklamalarını değerlendiren Ertuğrul Sağlam şunları söyledi: 
 
"Ben de rahatsız oldum. Adem ne söylediğini bilen bir arkadaşımız. Farklı bir ruh haliyle bu açıklamaları yaptığını düşünüyorum. Adem ile ben konuştum. Adem iyi bir başlangıç yaptı ama sakatlandıktan sonra istediğimiz düzeyde performans ortaya koyamadı. Onunla ilgili beklentilerimiz devam etti. Transferin son güne kalmasının sebebi de buydu. Adem'i takımda tutmak istiyorduk. Maçlarda kullandık. Ama Adem bizi tatmin edecek performansı ortaya koyamadı.
 
Belluschi'nin de gelmesiyle ben bundan önceki dönemde seni oynatamadım ve bundan rahatsızlık duyuyorum dedim. Kadroya bile alamayabilirim dedim. Diğer oyuncuların performansı doğrultusunda. 'Adem git oyna, senin kariyerindeki bir oyuncuya kadroya girememek yakışmaz' dedim. 'Kulüp bulamazsan gelirsin gitmek istemiyorum diyebilirsin. Saygı duyarım. Performansın neyi gösterirse onu uygularız' dedim. Sonra ayrıldık. Adem ile benim paylaştıklarım bunlar. Başka birileri başka şeyler söylemiş olabilir ama burası Türkiye kimse kimsenin futbol hayatını bitiremez. Adem belki Bursaspor'dan ayrılmak istemedi. Bunun moral bozukluğuyla bunları söylemiş olabilir. Bence ayrılırken daha güzel ayrılmalıydı. Bu durumdan faydalanmaya çalışan insanlar oldu.
Adem'i oynatırken bizi eleştirenler sonradan Adem fanatiği oldu. Adem'i buraya da ben transfer etmiştim. Ama gelinen noktanın bence sorumluların başında onun performansı yatıyor. Profesyonellik çerçevesinde değerlendirmek lazım. Adem'e gitmezsen de saygı duyarım dedim. Bunu farklı bir şekilde kamuoyuna yansıtmanın kimseye faydası olmaz." 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim