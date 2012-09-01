Sağlam: ’’Gelin kenetlenelim’’

Twente yenilgisi nedeniyle oluşan tepkiye rağmen camianın bir an önce kenetlenmesini isteyen Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Galatasaray karşısında elde edilecek başarı ile geçmişe sünger çekmek istediklerini söyledi.

Konuşmasının başında Twente yenilgisine değinen Sağlam, mağlubiyetin kendilerini de üzdüğünü kaydetti. Taraftar gibi kendilerinin de yönetiminde Avrupa'da başarılı olmayı arzuladıklarının altını çizen genç çalıştırıcı, taraftara birlik bütünlük mesajı verdi.

''Tepkiyi uzatmanın kimseye faydası yok''

Önlerinde iki seçenek olduğunu vurgulayan Sağlam, ya tepkilerin dozunu artırıp sıkıntılı sürecin devam ettirileceğini ya da geçmişe sünger çekip, kenetlenerek yeni başarıların hedefleneceğini ifade etti.

Sonuçta elendiklerini ve taraftarın tepkisine hak verdiğini dile getiren Sağlam, "Bu tepkiyi uzatmak, camiayı kaosa sürükleyecek hale getirmenin hiç kimseye bir faydası yok." diye konuştu.

''Gelin hafta sonundan itibaren yeni bir sayfa açalım''

Oyuncularıyla da paylaştığını, güçlü insanların yaptığı gibi bu sıkıntılı süreci bir an evvel terk edip, önlerindeki iki hedefe yönelmeleri gerektiğini ifade eden Sağlam, şöyle devam etti:

"Tekrar camianın bütünleşmesi, birbirine destek olması lazım. Herkese ihtiyacımız var. Özellikle taraftarımıza, şehrin önemli insanlarına, Bursaspor'u seven herkesin katkısına ihtiyacımız var. Biz bu yolu seçtik. İnşallah hafta sonundan başlamak kaydıyla yakaladığımız başarıları devam ettirmek istiyoruz. İnanıyorum ki Bursaspor'u seven herkes bizimle gelecektir. Gelmeyenlerin de canı sağ olsun. Onların da farklı hedefleri vardır. Gelin kenetlenelim, Bursaspor'un başarısız olmasını isteyenleri mutlu etmeyelim. Hafta sonundan başlamak kaydıyla yeni bir sayfa açalım ve tekrar başarıları elde etmeye başlayalım."

''Ozan ve Belluschi net değil''

Serdar Aziz'in sakat olduğunu, Ozan'ın ise maç saati belli olacağını belirten Sağlam, yeni transfer Belluschi'nin ise antrenman eksiği olduğu için kadroya alınıp alınmayacağına bugün karar vereceklerini vurguladı. Galatasaray ile çok zor bir maç oynayacaklarına dikkat çeken başarılı çalıştırıcı, şunları söyledi:

"120 dakika çok zor bir maç oynadık. Oyuncularımızın hepsine inanıp güveniyoruz, oyuncularımızın hepsi güçlü, karakterli insanlar. Bu zor şartlarda Galatasaray gibi çok iyi kadroya sahip, kendi evinde güçlü olan bir takıma karşı çok iyi mücadele ortaya koyacağız. İnşallah güzel bir sonuçla 15 günlük milli takım arasına mutlu gireceğiz. İnşallah güzel bir başlangıç olacak camiamız adına.

Transferlerin Avrupa'dan elendikten sonra yapılmasının sebebinin sorulması üzerine ise, "Bu şartlarla alakalı bir şey. Bizde istemezdik. Oyuncularımız takımla hazırlanıp, adaptasyon sürecini atlatmasını bizde isterdik. Ama şartlar bunu gerektiriyor, yapacak bir şey yok."

"Avrupa'da 2-3 senede başarı kolay değil"

Taraftarın, takımın ne zaman başarılı olacağı yönünde beklentisi olduğunun hatırlatılması üzerine ise Sağlam, "Biz Twente'ye elendik. Avrupa'da kolay kolay başarı gelmiyor. Yüz yıllık kulüpler bile eleniyor. Biz daha 3 sezondur Avrupa'dayız. 2-3 senede olacak iş değil. Bizim daha çok çalışmamız gerekiyor. Olsaydı çok büyük başarı olacaktı ama olmadı. Çalışmaya devam edeceğiz. Hatalarımızı önümüzdeki sene tekrarlamamaya çalışacağız. Bunun adı tecrübedir zaten." diye konuştu.

"Sercan ile ilgili..."

Sercan Yıldırım'ın tekrar yuvaya dönmesi ve transferiyle ilgili konunun hatırlatılması üzerine Sağlam, "Sercan'ı ben çok severim. Buradan giderken ne bizimle ne başkasıyla problemi oldu. Gündemimize geldi ama şuan onunla alakalı bir tasarrufumuz yok." dedi.

Defans hattına takviye yapmayı düşünüyor musunuz? Sorusuna ise başarılı çalıştırıcı, "Bugün İstanbul'da başkanla görüşeceğiz. Net bir şey yok, olunca açıklarız." diye cevap verdi.

Tagoe ve Yenal'ın tekrar takıma katılmalarının mümkün olmadığını, başka takımlara vereceklerini anlatan Sağlam, takımdan

gidecek genç oyuncuları da açıkladı. Sağlam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün İsmail Haktan Odabaşı'nı vereceğiz. Onun dışında Barış Örücü, Emre Pehlivan ile alakalı bir düşüncemiz var. Onlarda artık bu sezonu oynayarak geçirmelerini ve kendilerini geliştirmelerini istiyoruz."