Sağlam: 'Fenerbahçe için özel önlem düşünmüyoruz'

Spor Toto Süper Lig takımlarından Mersin İdman Yurdu, hafta sonu deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.





Teknik Direktör Nurullah Sağlam nezaretinde Macit Özcan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenmana, gribal enfeksiyon geçiren Yattara ile milli takım kadrolarında bulunan Ben Yahia ile kaleciler Cengiz Biçer ve İbrahim Sehiç de katılmadı.





Teknik Direktör Sağlam, antrenman öncesi gazeteciler yaptığı açıklamada, hafta sonu karşılaşacakları Fenerbahçe'nin iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu söyledi.





Rakiplerinin özellikle ligde yukarılarda kalabilmek için sahaya mutlak galibiyet düşüncesiyle çıkacağını ifade eden Sağlam, ''Şimdiye kadar hiçbir takım için özel bir tedbir almadık. Fenerbahçe için de böyle bir şey düşünmüyoruz. Fakat takım olarak ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Özellikle o gün hanımefendilerden oluşan bir topluluk önüne çıkacağız. Amacımız onlara güzel bir futbol ziyafeti çekmek'' dedi.





Sağlam, ''Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman ile futbolcu Alex arasında yaşanan huzursuzluğun kendileri için bir avantaj olup olmayacağı'' yönündeki soruyu da, şöyle yanıtladı:





''Tabi ki bunu bir avantaj olarak görmüyoruz. İnsan istiyor ki, böyle sorunlar hiç yaşanmasın. Özellikle antrenör ve oyuncu arasında... Fenerbahçe'deki en son adam, bizim en çok istediğimiz adamlardan biri olabiliyor ara ara. Şu anda hiç 18'e giremeyen bazı oyunculara bile talip olduk ama kadromuza katamadık bile. Dolayısıyla Fenerbahçe'de kim oynarsa oynasın, o gün sahaya çıktığında, iyi olduğunda belki de maç kurtarabilecek kadar iyi oynayacaktır.''





Fenerbahçe maçında takım kadrosunda herhangi bir değişikliğe gidip gidilmeyeceği şeklindeki soru üzerine Sağlam, ''Şimdiye kadar herhangi bir takım için herhangi bir tedbir almadık. Rakibe göre ufak tefek değişiklikler olabilir. Fenerbahçe ile oynarken daha önce ne düşünüyorsak yine onu düşüneceğiz. Onlar da şunu bilecektir ki, topun değerini bilen hakkını veren bir ekiple oynayacak.''





Yattara'nın gribal enfeksiyona yakalandığını hatırlatan Sağlam, Ömer Aysan ve Mustafa Sarp'ın da hafif rahatsızlıkları bulunduğunu sözlerine ekledi.