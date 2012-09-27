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Sağlam’dan taraftarlara destek çağrısı

Ertuğrul Sağlam, hafta sonu oynayacakları Gaziantepspor maçında takım ve taraftarın bütünleşmesi ile sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

27 Eylül 2012 Perşembe 18:55
Sağlam’dan taraftarlara destek çağrısı
Bursaspor'un başarılı teknik patronu Ertuğrul Sağlam, Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı. Cumartesi günü Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynayacaklarını maçın değerlendirmesini yapan Sağlam, "Gaziantepspor kadro kalitesi itibariyle iyi bir takım. Geçtiğimiz hafta aldıkları 3 puanla morallerini yukarıya çıkardılar. Bizim hedefimi belli. Bu doğrultuda bu güçlü takıma karşı futbol kalitesini ortaya koymak ve 3 puanı almak için çabalayacağız. Taraftarımızın da destek vereceğine inanıyoruz. Dolu tribünler önünde güzel bir karşılaşma oynayıp 3 puanı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

"Taraftarın desteğini arkasına aldığımız zaman güzel işler yapıyoruz"

Takımın son durumuyla ilgili de bilgi veren Sağlam, "Bu doğrultudaki çalışmalarımız devam ederken, N'Diaye'nin dünkü antrenmanda performansını iyi gördük. Serdar da takımla beraber belli bölümlerde çalışıyor. Onun dışında sakatımız yok. Oyuncularımız sorumluluklarının bilincinde ve gerekli performansı ortaya koyacaktır. Karabükspor maçında üst seviyede bir futbol kalitesi ve bol gollü karşılaşma vardı. Elazığspor maçında da 3 puanı getirecek pozisyonları ürettik, ama değerlendiremedik. Biz iyi bir takımız ve özellikle taraftarın desteğini arkasına aldığımız zaman güzel işler yapıyoruz. Camianın taraftarın havası çok olumlu. İnşallah takımla taraftarın bütünleşmesi hafta sonu güzel bir tablo çıkaracak" diye konuştu. 
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