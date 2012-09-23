Sağlam: ’’Daha fazlasını hak etmedik’’

Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, SB Elazığspor maçından sonra yaptığı açıklamada, amaçlarının 3 puan alarak, Karabükspor maçıyla başlayan galibiyet serisini devam ettirmek olduğunu söyledi. Sağlam, şunları kaydetti:





''Galibiyetler alarak ligin üst sıralarına tırmanmak istiyoruz. Bugün işler istediğimiz gibi gitmedi. Deplasman maçında 2 puan kaybettik. Oyunu kontrol edemedik. İkinci yarıda pozisyonlar vardı. Oyun başında da ilk 20 dakikada posizyonlarımız vardı. 3 puan alacak pozisyonlar ürettik. Oyunun geneli skora yansıdı. İki takım da bir puandan fazlasını hak etmedi. Biz daha iyi olacağız.''





Bursasporlu oyunculardan Ömer Erdoğan ve Vederson da girdikleri pozisyonlarda golü bulamadıklarını ve 3 puana ulaşamadıklarını söyledi.