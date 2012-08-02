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Şafak Yürekli ve Yücel Çitli'e şok ceza

Askeri casusluk ve şantaj davasında tüm sanıklar ‘askeri casusluk’ ve ‘‘fuhuşa teşvik etmek’ etmek suçlarından beraat etti.

02 Ağustos 2012 Perşembe 18:05
Şafak Yürekli ve Yücel Çitli'e şok ceza

Muvazzaf ve emekli askerler ile TÜBİTAK görevlilerinin yargılandığı ‘Askeri Casusluk ve Şantaj Davası karara bağlandı. 4’ü tutuklu 56 sanığın yargılandığı ve İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklara son sözünü sorduktan sonra yaklaşık 3 saat ara veren mahkeme, kararlarını açıkladı.

MAHKEME BAŞKANI: BAZI MADDELERDEN HUKUK TARİHİNDE İLK KARARI VERDİK

Karar açıklamadan önce kısa bir açıklama yapan mahkeme başkanı Metin Özçelik, “Kapsamı itibari ile zor dosyalardan biriydi. Üye hakimlerimiz de benim kadar çalıştı. Mahkeme Türk milleti adına anayasa ve yasaların verdiği yetki ile yargılama yaptı. Takdir hakkını iyi niyetle kullandık ve bir karar oluşturduk. TCK 326 ve 327((devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek) gibi maddelerde Türk hukuk tarihinde ilk kez karar verildi. Bu yönde bir istifade edeceğimiz bir karar yoktu. Hepimiz insanız. Bizim de hata yapma ihtimalimiz var. Türkiye’de ilk defa olan uygulamalar yaptık. Bizim hakkımızdaki bazı açık ithamları hiç üstümüze alınmadık." dedi.

BİR NUMARALI SANIK SEZER’E 15 YIL CEZA

İddianamenin bir numaralı sanığı emekli Albay İbrahim Sezer, ‘örgütü üyeliği’ suçundan 2 yıl 6 ay, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün, ‘haberleşme gizliliğini ihlal’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’ suçundan 2 yıl 6 ay, ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Sezer toplamda 15 yıl 7 ay 14 gün hapis ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek’ suçundan 3 bin TL adli para cezası ile cezalandırıldı. Sezer ‘askeri casusluk ve fuhuşa teşvik etmek’ suçlarından ise beraat etti.

TUĞAMİRAL YÜREKLİ’YE 2 YIL 7 AY CEZA

Tutuksuz sanık Tuğamiral Şafak Yürekli ise, ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün ve ‘yasaklanan bilgileri temin etmek’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Balyoz davasının da tutuklu sanığı Yürekli, toplamda 2 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası aldı.

TÜBİTAK BAŞKANI ÇİPLİ ‘YE 13 YIL 6 AY

TÜBİTAK Güvenlik Daire Başkanı Yücel Çipli de, ‘örgüt üyeliği’ suçundan 2 yıl 6 ay, ‘kişisel verileri hukuka aykırı kaydetme’ 1 yıl 15 gün, ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek ve açıklanması yasak belgeleri temin etmek’ suçundan 7 yıl 6 ay, ‘kişisel verileri hukuka aykırı temin etmek’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ceza aldı. Çipli’ye toplamda 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi.

TÜBİTAK GÖREVLİSİ METİN’E 8 YIL 4 AY HAPİS

TÜBİTAK Proje yönetici Merdan Metin, ‘örgüt üyesi olmak ve devletin güvenliğine ilişkin belgeleri kullanmak’ suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezalandırıldı.

KADIN SUBAYLARA DA CEZA VERİLDİ

Davanın iki kadın subayına da ceza verildi. Yüzbaşı Yekdane Ebru Ercüment’e, ‘örgüt üyeliği’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı kaydetme ve ele geçirme’ suçlarından 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Sanık Yüzbaşı Ebru Bozkurt ise ‘örgüt üyeliği’ ve ‘açıklanması yasak belgeleri temin etmek’ suçlarından 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

BİNBAŞI KEMALETTİN YAKAR BERAAT ETTİ

Gölcük Donanma Komutanlığı’nda odasında arama yapılan ve Gölcük Balyoz Belgelerinin bulunduğu sanık Binbaşı Kemalettin Yakar ise tüm suçlardan beraat etti. Yakar halen Gölcük’te bulunan belgelere ilişkin İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada yargılanıyor. Davanın sanığı Tuğamiral Fahri Can Yıldırım, ‘örgüt üyeliği’ suçundan beraat ett

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