Sadri Şener: 'HES tarihi bir projedir'

Trabzonspor internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yapan Başkan Sadri Şener, görev süreleri içerisinde borsa düzenlemesinin ardından ikinci büyük ve hayati projenin gerçekleşme noktasına geldiğini kaydederek, "HES projesi kulübümüzün önüne yeni ve daha büyük ufuklar açacaktır" ifadesini kullandı. Kulüplerin ekonomik olarak güçlü oldukları oranda liderliklere, şampiyonluklara ve daha büyük hedeflere ulaşabileceklerinin altını çizen Şener, şöyle devam etti:





"Artık paranın çok ön plana çıktığı bir dönemde yaşıyoruz. Finansal sıkıntınız olduğunda sorunları çözemiyorsunuz. Böyle olunca da düşüş trendinden kaçamıyorsunuz. Trabzonspor da konumu itibariyle büyük hedefleri ve zirve beklentisi olan bir kulüp. Eğer ekonomimizi güçlü tutarsak başarılarımız daha da artar. Onun için ciddi projeler peşinde koşmalıyız. Eğer bunu başarabilirsek yarıştığımız takımlarla eş değer düzeyde olabilir. Diğer konulardaki artılarımız ise bizi sonuca taşır. İşte bu anlamda HES Projesi büyük önem taşıyor. Yönetim kurulumuz özelikle borsa konusunda yaptığı hamleyle kulübümüzün geleceğini kurtarırken, HES Projesiyle de yeni ve parlak ufuklar açılmasına zemin hazırlayacak. Bu iki proje de Trabzonspor için tarihi projelerdir. Bunlara da biz imza attık".





Gelinen noktada üretim lisansı alınmasıyla artık projenin ihale aşamasına geldiğine değinen Şener, "Projeyle ilgili kredi sorunumuz yok. Bize gelen tekliflerden yapılan hamlenin ne kadar doğru olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese de teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadesini kullandı.