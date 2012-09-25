Sadri Şener’den Kadıköy yorumları

Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçına dair çok önemli ifadeler kullandı.

Önce kritik karşılaşmada bulunmama sebeplerini bir kez daha açıklayan Şener, "İlk kez gitmiyoruz, daha önce gittik, yine gideriz. Ama ortam hassas. Daha fazla germenin kimseye bir faydası dokunmaz. Temsil edecek arkadaşlarımız gitti, temsil etti. Samimiyetsiz selamlar yerine suların tamamen durulmasını beklemek daha doğru olandır. Herkesten de aynı hassasiyeti bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımını İstanbul'daki maçta çok beğendiğini de sözlerine ekledi Trabzonspor Başkanı. Saha içinde istekli ve yürekli bir Trabzonspor gördüğünü söyleyen Şener, "Galibiyet hakkımızdı, olmadı. Böyle oyunla puan kaybedince insan daha az üzülüyor. Çünkü bu futbolla bir kez puan kaybedersiniz. Ancak kötü oynayarak kazansanız bile bu sürekli olmayabilir. Üstelik kadromuzda sakatlıklardan dolayı önemli eksikler olduğunu da unutmamak gerekir. Tabi ki o arkadaşlar da takıma katılınca ortaya çok daha güçlü bir Trabzonspor çıkacak" dedi.

Yeni transferlerden Emerson ve Bamba'nın savunmaya büyük güç kattığını da belirten Şener, geçen sezon Antep'te kiralık oynayan Sapara'nın da fark yarattığını kaydetti.



