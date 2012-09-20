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Sadri Şener’den Kadıköy mesajları

Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe maçına dair önemli açıklamalar yaptı...

20 Eylül 2012 Perşembe 20:20
Sadri Şener’den Kadıköy mesajları
Futbol kamuoyunda gözler hafta sonundaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçına dönerken, akıllarda soru işareti uyandıran konularla ilgili olarak Başkan Sadri Şener, TRT SPOR'a konuştu. Maça gitmeyeceğinin altını bir kez daha çizen Bordo-Mavililer'in patronu, "Bu konuda kararım netti. Sadece insanlar merak edip soruyorlar, gidecek mi, gitmeyecek mi diye. Ama gidip ortamı germenin, işi futboldan başka yerlere taşıtmanın anlamı yok. Ben gitmem ama temsil ediliriz Trabzonspor olarak her şartta. Ben bunları geçen sezon da söyledim. Bizim bir hassasiyetimiz var ve başkalarından da aynı şeyi bekliyoruz" dedi.

Takımından galibiyet beklediğini de sözlerine ekleyen Başkan Şener, "Sakatlarımız var ama oynayanların durumu da bizleri çok sevindirdi. Sürekli yeni arkadaşlar kazanıyoruz. Bu da daha alternatifli bir kadro oluşmasına yol açıyor. Kadıköy'e ilk kez gitmiyoruz, bundan sonra da gideceğiz. Ancak bu kez yine Trabzonspor'a yakışan oyunu ve sonucu almak için gideceğiz. Bu da galibiyettir. Takımımıza, hocamıza güveniyoruz. Umarım iyi futbol olur, futbola uygun ortam olur ve kazanan da biz oluruz" diye konuştu.
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