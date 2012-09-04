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SADAT'a onay bekliyor

Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi’nin başkanlığında, yabancı orduların personeline eğitim vermek üzere Savunma ve Danışmanlık Şirketi kuruldu. Şirket kadrosunda astsubaydan generale 58 emekli asker var.

04 Eylül 2012 Salı 09:25
SADAT'a onay bekliyor

 

Yabancı ülke ordularının personeline teknik ve stratejik eğitim vermek için emekli Türk subayları tarafından kurulan SADAT Savunma ve Danışmanlık Şirketi, Milli Savunma Bakanlığı’nın onayını bekliyor.

Yönetim kurulu başkanlığını emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi’nin yaptığı şirketin danışman kadrosunda astsubaydan generale kadar 58 emekli asker var.

Öncelikli hedeflerinin Ortadoğu ve Afrika ülkelerinin orduları olduğunu belirten Tanrıverdi, “Danışman kadromuzda 58 kişi var, izin çıkarsa altyapımızı tamamlayıp her türlü teknik, stratejik ve liderlik eğitimini verebileceğiz” dedi.

 

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, SADAT’ın hedefleri arasında kendi deneyimi ve birikimi olmayan ülkelerin silahlı kuvvetlerinin eğitim, strateji gibi ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirten Tanrıverdi, “Amacımız Türkiye’nin köklü askeri gelenekleri ve birikimini ihtiyacı olarak ülkelere aktarmak’’ diye konuştu.

Dünyada bu tür şirketlerin örneğinin çok olduğunu ifade eden Tanrıverdi, ‘’Bu amaçlarla kurulmuş 70’ten fazla şirket var. Türkiye’de ilk olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çok genç yaşlarda emekli olan subaylar, astsubaylar var, onlardan yararlanacağız.” diye konuştu.

YABANCI SUBAYLAR TÜRKİYE’DE EĞİTİLECEK
Gelecek talebe göre oluşturulacak askeri danışman ekibi ilgili ülkeye gönderilecek.

Eğer müşteri ülke kendi ekibini gönderip Türkiye’de eğitilmesini isterse bu kişilerin isimleri, görevleri ve geliş amaçları, Milli Savunma Bakanlığı’na bildirilecek.

Bakanlık onay verirse bu yabancı subaylar şirketin Türkiye’deki merkezinde eğitim alabilecek. Ancak şirketin tank ya da uçak gibi ağır silahları olmadığı için bu konularda eğitim almak isteyen ülkeler bu teçhizata sahipse, o ülkeye gidilerek o ülkenin silahları üzerinde eğitim verilebilecek.

TUĞGENERAL ADNAN TANRIVERDİ KİMDİR?
1964 yılında Kara Harp Okulu’na giren Tanrıverdi, 4 yılı Özel Harp Dairesi’nde olmak üzere TSK’nın çeşitli birimlerinde görev yaptıktan sonra 1992 tarihinde Tuğgeneralliğe yükseldi.

2. Zırhlı Tugay Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Sağlık Daire Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 30 Ağustos 1996 yılında kadrosuzluktan emekliye sevk edildi.

28 Kasım 2004-22 Kasım 2009 tarihleri arasında Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Genel Başkanlığı yaptı.

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