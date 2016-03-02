Sadakataşı Derneği'nin faaliyetleri

Sadakataşı Derneği, Etiyopya'da 452 kişinin katarakt ameliyatını gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Sadakataşı Derneği, güneş ışınlarının yansımasının farklı olması, yoksulluk ve besin eksikliği nedeniyle katarakt rahatsızlığının sıkça görüldüğü Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya 200 km uzaklıktaki Wollkite şehrinde organizasyon düzenledi. Guraghe köyünde şubat ayında "3. Dönem Katarakt Ameliyatları" organizasyonu kapsamında 452 kişinin katarakt ameliyatı yapıldı.

Organizasyona katılan Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yeşil, Etiyopya'da katarakt ameliyatlarını yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Yeşil, kocası işitme ve konuşma engelli, iki gözü görmeyen 25 yaşındaki bir annenin bölgede kurulan sağlık merkezine geldiğini ve başarılı bir ameliyatla gözlerinin açıldığını aktardı.

Teşekkür ve dualarını aldıkları çok sayıda böyle insan olduğunu kaydeden Yeşil, insanlığa umut olan, dünyayı aydınlığa kavuşturma projelerinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Sadakataşı Derneği'nin katarakt ameliyatları organizasyonuna destek vermek için "KATARAKT" yazılıp 2989'a mesaj gönderilebileceği, "bagis.sadakatasi.org.tr" adresinden bağışta bulunulabileceği bildirildi.

