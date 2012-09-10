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Sabri: 'Sosyal medyayı kafaya takmıyorum'

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan espri ve eleştirilere cevap verdi.

10 Eylül 2012 Pazartesi 10:50
Sabri: 'Sosyal medyayı kafaya takmıyorum'
Galatasaray'ın milli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, TRTSpor'un Futbol Ateşi programında çarpıcı açıklamalar yaparken, takımın en büyük zaafının duran toplardan gol yemek olduğunu söyledi.

Sabri, Teknik Direktör Fatih Terim'in takıma alan savunması yaptırdığını belirterek, "Duran toptan çok gol yiyoruz ama bu zaafımızı gidereceğiz. Hocamız bu konuda gereken çalışmayı yaptırıyor" dedi.

Sabri, takım arkadaşı Engin Baytar'a verilen 11 maçlık cezaya değinirken, "Bence Engin Baytar'a verilen 11 maçlık ceza çok normal. Aslında saha dışında çok iyi bir insan ama saha içinde bazen kendini kaybediyor ve yaptığı hareketten dolayı aldığı cezayı normal karşılıyorum" diye konuştu. Sabri ayrıca maçın devre arası Engin'i uyardığını da ekleyerek, "Maçın devre arasında 'Sakin ol sarı kartın var' dedim. O da bana 'Hiç merak etme sakin olacağım' dedi. Allah'tan sakin olmuş yoksa ne yapacaktı çok merak ediyorum" dedi.

'Sosyal medyayı kafaya takmıyorum'

Tecrübeli futbolcu sosyal medyada kendisi ile ilgili yapılan espirilere de, ""Twitter ve Facebook'ta benim ile ilgili çok espri döndüğünü biliyorum. Bunları hiç kafama takmıyorum; zaten sosyal medyada hiç hesabım yok ve takip etmiyorum" diye konuştu.

Sabri son olarak milli takımla ilgili, "Milli Takım kadrosunu gördüğümde Selçuk İnan'ın olmayışına çok şaşırdım. Ama bence takım umut veriyor ve Abdullah Hoca'ya sahip çıkılmalı" dedi.
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