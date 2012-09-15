Sabotaj ve terör delili bulunmadı

Eskişehir Birinci Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Savcılığı, Afyonkarahisar'da askeri mühimmat deposundaki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını, gelinen aşama itibarıyla olayın terör ve sabotaja bağlı gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir delil ve emare elde edilemediğini bildirdi.

Birinci Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Savcılığı'ndan AA'ya yapılan açıklamada, 5 Eylül 2012 tarihinde saat 21.15 sıralarında Afyonkarahisar'da konuşlu Dördüncü Mühimmat Bölge Komutanlığı 41. Mühimmat Bölük Komutanlığı'na ait 32 numaralı mühimmat deposunda meydana gelen ve 25 askerin şehit olduğu patlamayla ilgili olarak, birliğin adli yönden bağlı olduğu Eskişehir Birinci Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından olayı müteakiben sabah saat 04.00'te adli soruşturmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, ''Görevli 4 askeri savcı tarafından yürütülmekte olan soruşturmanın halen gelinen aşaması itibarıyla, olayın terör ve sabotaja bağlı gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir delil ve emare elde edilememiştir'' denildi.