Göçük altındaki işçi kurtarıldı

Zonguldak’ta göçükte mahsur kalan Erdal Hamarat(36) isimli işçi, ocaktan 27 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.



Gelik Beldesi Esen Mahallesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan Hamarat’ın kurtulması için herkes seferber oldu. Göçen postanın gerisinde mahsur kalarak kendisini kurtaran işçilerle konuşan Hamarat, olaydan 27 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.



Maden işçisi Erdal Hamarat, ocak ağzında hazır bekleyen 112 ambulansıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ambulanstan indirilirken mutlu olduğu görülen Hamarat, gazetecilerin, “Kendini nasıl hissediyorsun? sorusuna, “Ben iyiyim çok şükür” şeklinde cevap verdi.



Maden işçisinin saatler sonra sağ olarak kurtarılması, mesai arkadaşları ve yakınlarına rahat bir nefes aldırdı.