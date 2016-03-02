Rusya Güney Koridor'u devreye soktu

Rus enerji şirketi Gazprom'un, önceki ay Türkiye'ye doğalgaz ihracatını arttırmak için Mavi Akım boru hattına, Güney Koridor'un bir parçası olan Pisarevka-Anapa hattını bağladığı bildirildi.

Rusya haber ajansı Sputnik, Gazprom'un 10 Ocak'ta verdiği talimatla günlük 18 milyon metreküp gazın yeni boru hattı üzerinden taşınmasını talep ettiğini duyurdu.

Doğalgazın yeni boru hattı üzerinden verilmeye başlandığına işaret eden Sputnik, böylece yeni yapılan Güney Koridor tesislerinin de hizmete girmiş olduğunu kaydetti.

Yeni boru hattı üzerinden Türkiye'ye 200 milyon metreküp doğalgazın teslim edildiği de vurgulandı.

Güney Koridor, Türk Akımı projesiyle yeri doldurulan iptal edilmiş Güney Akım boru hattına doğalgaz ulaştırmak için 2015'te inşa edilmişti.

Gazprom, 2015'de Türkiye dahil Avrupa'ya 2014 yılına kıyasla yüzde 8.2'lik artışla 158.6 milyar metreküp (bcm) gaz göndermişti.

Türkiye 27 bcm ile Almanya'nın ardından Gazprom'un ikinci en büyük müşterisi konumunda bulunuyor. Almanya, geçen yıl 45 bcm'lik gaz almıştı.